Le cinque nuove piste ciclabili tra Milano e l'hinterland

Inizieranno nelle prossime settimane i lavori per alcuni tratti di [Cambio](https://www.milanotoday.it/attualita/nuova-rete-piste-ciclabili-2021.html), la ragnatela di piste ciclabili (circa 750km) che unirà l'hinterland a Milano. Il primo cantiere riguarderà la direttrice Milano-Monza, ma sono in programma anche i lavori per la Milano-Cassano d'Adda, la Milano-Paullo, la Milano-Albairate e la Milano-Legnano, linee che ricalcheranno percorsi ciclabili in larga parte già esistenti.

"Siamo perfettamente in linea con i tempi. Abbiamo già individuato le ditte che realizzeranno i lavori di queste cinque nuove ciclabili, per la linea 2 abbiamo fatto procedure standard per la 5, 7, 12 e 15 invece siamo passati attraverso Invitalia - ha precisato Marco Griguolo consigliere di città metropolitana delegato alla mobilità -. Adesso siamo alla convenzione con i singoli Comuni e poi potremo partire con i cantieri. Questa settimana illustrerò i recenti sviluppi ai Sindaci interessati e mi confronterò con loro; l’obiettivo comune è quello di lavorare nell’interesse delle nostre comunità per realizzare una infrastruttura sicura, bella e sostenibile che si integri con le ciclabili comunali e con le altre modalità di spostamento esistenti".

I lavori sulla linee saranno finanziati attraverso i 50 milioni di euro ottenuti da Palazzo Isimbardi attraverso i piani urbani integrati nell’ambito del Pnrr. In totale l'opera costerà 450 milioni di euro e cingerà i 133 [comuni](https://www.milanotoday.it/attualita/nuove-ciclabili-400-milioni-proge) dell’area metropolitana milanese.