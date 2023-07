Area C più cara, parcheggi 'tagliati' e nuove Ztl: così il comune rivoluziona Milano

Non una battaglia alle auto, ma al "traffico non regolamentato". Il comune di Milano ha fatto partire la propria rivoluzione con l'obiettivo, dichiarato, di diminuire il numero delle macchine in città, scommettendo magari sui mezzi pubblici e quelli in sharing. Nelle scorse ore palazzo Marino ha approvato una maxi delibera, una sorta di "pacchetto mobilità", che contiene una serie di misure il cui scopo è stato spiegato dal sindaco Beppe Sala: "“Con questa delibera facciamo un altro passo avanti in un percorso che vuole cambiare il sistema con cui ci si muove in città, non siamo contro le auto ma contro il traffico non regolamentato”, le sue parole.

Primo capitolo, prima grande novità: area C. Dal 30 ottobre il ticket per entrare in centro a Milano passa da 5 a 7,50 euro. La zona a traffico limitato di Milano diventa così più cara e si estende anche a sabato, domenica e festivi - soltanto per i non residenti - mentre finora era obbligatorio pagare per accedervi solo dal lunedì al venerdì. "Questo prezzo di ingresso non lo toccavamo da una vita - ha detto Sala - e 7,50 euro non è un numero a caso, infatti avevamo agganciato simbolicamente il ticket di Area C a quello del biglietto del trasporto pubblico, che era 1,50 quando è stata introdotta Area C e adesso è 2,20".

Palazzo Marino prevede di incassare a regime circa 15 milioni di euro in più rispetto ai 30 milioni all'anno attuali equivalenti alle entrate per Area C. "Non è una misura finalizzata a incassare - ha precisato l'assessora alla mobilità Arianna Censi - ma a non fare entrare le auto in centro città". La scelta di introdurre il pagamento anche il week end e i festivi nasce dal fatto che "stiamo vedendo che il numero di ingressi nelle giornate di sabato, domenica e festivi - ha aggiunto Sala - è uguale ad altri giorni, non è gente che entra per andare al lavoro ma per shopping e andare in giro".

Non solo Area C, però. Perché un'altra grande rivoluzione riguarda i parcheggi. Il comune di Milano ha deciso infatti di cambiare radicalmente le regole per la sosta delle macchine nel centro della città, all'interno della cerchia dei Bastioni. In una delle delibere del pacchetto mobilità viene stabilito che le vetture non potranno essere lasciate sulle strisce blu per più di due ore consecutive.

"C'è molta sosta a Milano che chiamiamo parassitaria - ha spiegato il primo cittadino -, cioè di chi viene in città e pianta la macchina tutto il giorno e toglie spazio di sosta a chi ne ha bisogno, per questo stabiliamo una limitazione". Nella Cerchia dei Bastioni attualmente la sosta è a pagamento dalle 8 del mattino alle 24. La delibera approvata limita la possibilità di sostare, dalle 8 alle 19 di tutti i giorni della settimana, per un periodo massimo di due ore di fila. Dopo le 19 e fino alle 24, invece, resta invariata la possibilità di sostare comunque a pagamento, ma senza limitazione oraria e quindi senza il tetto massimo dei 120 minuti. Non solo limiti temporali. Perché aumenta anche la spesa per i parcheggi. Per altri ambiti, dove oggi è previsto il pagamento fino alle 13, è stato infatti deciso di allungare l'orario del pagamento fino alle 19 - quindi 6 ore in più - e di estenderlo a tutti i giorni feriali, sabato incluso. Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore a ottobre, dopo che saranno sistemati i segnali.

Nella maxi delibera - oltre allo stop ai mezzi pesanti senza sensori per l'angolo cieco, misura necessaria per fermare la strage dei ciclisti - viene anche creata una nuova Ztl. Dall'autunno le auto non potranno più entrare nel Quadrilatero dela moda: "Un'operazione che sta facendo gran parte delle grandi città internazionali. Voglio dare un messaggio chiaro su come vogliamo che sia la circolazione nel centro", le parole di Sala. L'alt alle auto nella zona delle boutique della moda scatterà nel primo semestre 2024, ma ancora non c'è una data. Saranno posizionate telecamere nella zona delimitata per controllare gli ingressi e sarà permesso il carico e scarico e il transito di taxi e Ncc. Per completare la rivoluzione il comune ha poi in programma di chiedere a regione Lombardia mille licenze di taxi in più e di aprire ad altri operatori di mazzi in sharing.