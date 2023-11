Al via la rivoluzione parcheggi: dai limiti di tempo agli 'aumenti', cosa cambia

Mercoledì il via ufficiale, ma oggi - giovedì 2 novembre - il primo banco di prova vero dopo la giornata festiva. A Milano è scattata la rivoluzione parcheggi, con le nuove regole per la sosta nelle strisce blu entrate in vigore nelle scorse ore.

La vera grande novità è il limite di tempo massimo introdotto per parcheggiare all'interno della cerchia dei Bastioni. "Come deliberato dalla giunta lo scorso luglio, la sosta a pagamento, in vigore tutti i giorni della settimana tra le 8 del mattino e le 19 di sera, sarà consentita per una durata massima di 2 ore consecutive per ambito di sosta, senza possibilità di ulteriore estensione", ha spiegato il comune, chiarendo che comunque "fanno eccezione le categorie dei veicoli esentate dal pagamento". In sostanza le auto potranno essere lasciate in sosta per non più di due ore.

Dopo le 19 e fino alle 24, la sosta rimarrà a pagamento per le prime 2 ore e resterà invariata la possibilità di sostare gratuitamente per le successive. Da mezzanotte alle otto del mattino successivo, invece, i parcheggi saranno gratuiti. Obiettivo del provvedimento è "potenziare il principio di rotazione e garantire a tutti la disponibilità di posti auto".

Non solo centro città, però. "Per altri ambiti, ove è previsto il pagamento fino alle 13, viene invece allungato l’orario del pagamento fino alle 19 ed esteso a tutti i giorni feriali, sabato incluso", si legge sempre nell'avviso di palazzo Marino. "Questo cambiamento interesserà gli ambiti già regolamentati e tutti gli ambiti che saranno istituiti nell’area della cerchia Extrafiloviaria", ha annunciato il comune nei mesi scorsi.

"Questa scelta è stata presa per tutelare la sosta dei residenti e limitare quella che viene definita la ‘sosta inoperosa’. Le maggiori criticità connesse al traffico in ingresso in città e di scambio tra le differenti aree, infatti, si registrano in quelle zone nelle quali vi è disponibilità di sosta libera. Ciò accade, in particolare, nelle aree prossime alle fermate della metropolitana, delle linee di trasporto pubblico di forza e del servizio ferroviario regionale", ha rimarcato l'amministrazione. In periferia, quindi, nessun limite orario ma sosta a pagamento fino alle 19 tutti i giorni, domenica esclusa.