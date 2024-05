Cosa cambia da oggi per la movida di Milano: i nuovi divieti

Dalle ore 22 di venerdì 3 maggio cambia il modo di vivere la movida milanese: sia per i commercianti che per le persone che affollano locali e strade di alcune zone della città. Entra infatti in vigore la cosiddetta ordinanza anti movida. Non è nient'altro che una nuova regola che cerca di mettere ordine riguardo all'aspetto della vendita di liquore o bevande in contenitori di vetro e lattine: una pratica che non potrà più essere effettuata tra le 22 e le 5 del mattino.

La normativa ha diversi obiettivi. Da un lato vuole evitare la terribile pratica dell'abbandono per strada di bottiglie e lattine, che avviene soprattutto in ore notturne e nelle zone densamente frequentate dai clienti dei locali della movida. D'altra parte, bottiglie di vetro e lattine abbandonate, diventano estremamente pericolosi per i veicoli di passaggio e gli altri pedoni. Oltre che rumorosi per i residenti.

Non si tratta infatti di una guerra aperta contro la somministrazione di alcol o bevande in lattine e contenitori e bottiglie di vetro, tant'è che potranno continuare a essere serviti quando l'utilizzo sarà limitato al tavolo, sia quelli interni che quelli nei dehors dei locali. In quel caso, la presenza del personale dell'esercizio commerciale fa in qualche maniera da garante riguardo la destinazione finale della bottiglia o della lattina in questione.

L'ordinanza anti movida: mappa dei quartieri coinvolti

Le aree interessate dall'ordinanza sindacale, già emesso nei mesi estivi degli scorsi anni, sono tutte le zone considerate ad alto flusso di persone nelle ore notturne, specialmente per la presenza di tanti locali tra pub, bar, ristoranti, pizzerie e discoteche. Si va dalle zone super centrali come il Duomo e Arco della Pace, a zone più periferiche come Nolo, via Paolo Sarpi e Bicocca. Passando per la Darsena, le 5 Vie, corso di Porta Ticinese, Navigli, Tortona. E ancora le aree attorno a corso Como, Gae Aulenti, corso Garibaldi e Isola. E quelle di Porta Venezia come Lazzaretto, Melzo, e Città Studi con piazzale Leonardo da Vinci.

Il provvedimento ha una validità di 30 giorni ma si prevede un rinnovo continuo. Il divieto riguarda tutti gli esercizi e strutture di vendita piccole, medie o grandi, gli esercizi commerciali, gli artigiani per l'asporto, i pubblici esercizi, i distributori automatici, il commercio ambulante e lo street food. Una norma coerente con un pacchetto di misure strutturali al quale Palazzo Marino sta lavorando per contenere gli effetti negativi della movida sulla qualità di vita e le esigenze dei residenti. E cercando, allo stesso tempo, di garantire la stabilità degli esercizi commerciali e la continuità della vita notturna meneghina.