EasyJet propone nuovi voli in partenza da Milano Malpensa: le destinazioni

Sessanta nuove rotte a livello globale. EasyJet annuncia il maggior numero di rotte in una sola volta, alcune delle quali interesseranno Milano. Le destinazioni saranno raggiungibili a partire dalla fine di ottobre.

Da Milano Malpensa

Oslo, Tromsø (Norvegia) e Pristina (Kosovo). Sono queste tre le nuove mete scelte da EasyJet e connesse con alcuni voli all'aeroporto di Milano Malpensa. Con le prime due la compagnia aerea segna l'ingresso della Norvegia nel proprio network. Saranno operative rispettivamente con quattro frequenza settimanali - lunedì, giovedì, venerdì e domenica - e con due frequenze alla settimana - mercoledì e sabato -. Il primo volo per Oslo è previsto per il 27 ottobre, quello per Tromsø il 4 dicembre. Per quanto riguarda Pristina il primo volo è previsto per il 7 dicembre; la tratta sarà disponibile due volte alla settimana, martedì e sabato.

Le altre rotte italiane

Nuove rotte anche per altre due grandi città italiane. Napoli sarà collegata con Praga, Alicante, Salisburgo, Lussemburgo, Strasburgo e Tirana. La capitale della Repubblica Ceca sarà raggiungibile dal capoluogo partenopeo a partire dal 28 ottobre, con frequenza lunedì, venerdì e sabato. La vivace città spagnola potrà essere raggiunta il martedì e il sabato dal 29 ottobre. Salisburgo, città austriaca al confine con la Germania, avrà una connessione a settimana con Napoli a partire dal 7 dicembre. Le ultime tre avranno due frequenze settimanali in partenza tra il 9 e il 12 dicembre.

Anche Roma Fiumicino verrà connessa da EasyJet con una nuova destinazione dal 21 febbraio: Bordeaux.