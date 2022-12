A Milano nuove "zone 30" e "isole ambientali"

Obiettivo: ridurre gli incidenti stradali. Il governo ha stanziato 13 milioni e mezzo di euro per 14 comuni da destinare alla sicurezza stradale e, in particolare, per tutelare i pedoni. A Milano sono stati assegnati quasi 2 milioni e 400mila euro. Il decreto è stato firmato dal vicepremier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, dopo il vertice sulla sicurezza stradale con i ministri Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara e il capo della polizia Lamberto Giannini.

Ma come saranno spesi i soldi? Le risorse sono finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di interventi in ambito urbano, come l’implementazione di "zone 30" - aree in cui le macchine possono circolare al massimo a 30 chilometri orari - e "isole ambientali" con l’introduzione di elementi di "traffic calming", cioè interventi finalizzati a ridurre gli effetti negativi prodotti dal traffico e dalla velocità delle macchine.

Scopo è mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e mezzi a motori. Per questo potranno essere introdotti anche attraversamenti pedonali semaforizzati e altri elementi che rendano più visibili gli attraversamenti. Le quote sono state assegnate proporzionalmente tra i 14 grandi comuni riportati nel rapporto annuale Istat sull’incidentalità stradale con maggiore coinvolgimento di pedoni e i progetti dovranno essere presentati entro 60 giorni al ministero delle infrastrutture e dei trasporti per ottenere i finanziamenti.