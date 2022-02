Tutte le nuove Ztl che ci saranno a Milano

Auto al bando. O quasi. Milano sembra essere alla vigilia di una svolta epocale e pare correre con convinzione verso un futuro sempre più green. La strada tracciata dal nuovo "Piano aria clima", approvato a inizio settimana in consiglio comunale, non lascia spazio ai dubbi: l'obiettivo è fare del capoluogo meneghino una città "carbon neutral" entro i prossimi otto anni, con la data spartiacque che è il 2030.

Se l'idea è togliere quasi del tutto le macchine dalle strade - soprattutto le più inquinanti - e se dal prossimo 1 ottobre ci saranno nuovi divieti per l'Area B, qualcosa si muoverà già nell'immediato. Lo ha lasciato intendere martedì l'assessore al verde di palazzo Marino, Elena Grandi, intervenuta a un appartamento organizzato dal comitato green city in Moscova.

"Il Piano Aria Clima sarà uno strumento strategico e di piano fondamentale per dare concretezza alle azioni necessarie per arrivare alla città ciclopedonale, per la gioia di chi non ci vuole credere", ha subito esordito l'esponente della giunta Sala. Quindi ecco il passaggio sul futuro imminente: "Dobbiamo arrivare al 2050 con una città carbon neutral e al 2030 con una città ciclopedonale. Le azioni devono essere fatte in progressione e senza penalizzare troppo le persone e dando in cambio altre cose. La prima azione, che sarà quella della 'città a 30' e che vogliamo anticipare rispetto al 2030 - ha spiegato - prevede la creazione di aree ztl pedonali in tutte le zone sensibili, è un'operazione che deve partire già domattina". L'idea in pratica è ridurre al massimo le macchine fuori da scuole e ospedali - come già successo in alcune aree - creando delle zone a traffico limitato, o in alternativa delle zone 30, con la velocità dei veicoli che non dovrà superare i 30 chilometri orari.

Alla domanda sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi stabiliti, l'assessore ha rivendicato che "grande parte la stiamo già attuando. Ovviamente deve essere implementata, ma teniamo conto che ad esempio il nostro regolamento dell’aria è già un pezzo di realizzazione del piano aria clima in cui abbiamo chiesto la chiusura delle porte o il divieto di bruciare la legna. Abbiamo appena deliberato in giunta un documento che norma che tutti gli eventi organizzati dal Comune siano 'green'. Sono azioni - ha concluso - che progressivamente invaderanno la città".

E in effetti proprio questo lunedì è stata "inaugurata" una nuova Ztl, quella di piazza Sant'Agostino. Per i primi trenta giorni la telecamera sarà in pre esercizio, poi partiranno le sanzioni.