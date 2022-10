A Milano ci saranno 3.350 agenti della polizia locale

Più agenti della polizia locale per Milano. L'obiettivo del Comune è arrivare ad avere entro il 2025 in servizio 3.350 vigili in tutta la città, "il picco storico del corpo", come ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala, nel suo discorso per la festa di fondazione della polizia locale.

"Già oggi 108 giovani donne e uomini sono entrati a dar man forte agli agenti in servizio sul territorio. Nei prossimi mesi proseguiremo con le assunzioni che avevamo promesso", ha aggiunto il sindaco che ha promesso l'assunzione di 500 nuovi vigili.

"La città in questi mesi sta tornando gradualmente alla vita di sempre. Milano ritorna ad essere la città dinamica e vivace che amiamo, ritornano i grandi eventi internazionali - ha aggiunto Sala -, ritornano in gran numero i turisti, come abbiamo visto dai dati delle presenze di luglio e agosto".

"Perché queste energie e queste potenzialità possano dare il meglio di sé, c'è bisogno di voi. Voi - ha concluso - siete una componente essenziale della vita della città, perché contribuite a portare legalità e sicurezza nella vita quotidiana dei nostri concittadini".