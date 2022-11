La siccità ha fatto morire una nuova pianta su quattro (secondo i tecnici)

Nel 2022 sono stati superati i 400mila alberi, obiettivo previsto della campagna Forestami: dall'inizio del programma ne sono stati piantumati, compresi gli arbusti, più di 427mila in Città metropolitana di Milano, e il 21 novembre, all'inizio della stagione agronomica, inizieranno le operazioni di messa a dimora di 16mila piante e 2mila arbusti nel Comune di Milano, oltre a 34mila esemplari in Città metropolitana.

Il bilancio è stato tracciato mercoledì a una conferenza stampa in Triennale. L'obiettivo di Forestami è di 3 milioni di nuovi alberi in Città metropolitana entro il 2030. A Milano le piantagioni sono avvenute al Boscoincittà, a Porto di Mare, nel parco Forlanini, presso gli svincoli della Paullese e di Cantalupa e in altre località sparse nel territorio, per un totale di 34.467 piante, di cui 21.622 alberi e 12.845 arbusti. In Città metropolitana le piantumazioni sono state effettuate a Canegrate, Colturano, Cornaredo, Dresano, Gudo Visconti, Lainate, Noviglio, Pioltello, Sesto San Giovanni, Trezzano Sul Naviglio, Vimodrone e, nel Parco Nord, Bresso.

"Forestami è uno dei progetti chiave per rendere Milano e la Città metropolitana sempre più sostenibili e verdi", ha affermato il sindaco di Milano, e metropolitano, Giuseppe Sala: "La nostra città mira alla neutralità climatica. Per raggiungere questo obiettivo, la piantumazione di nuovi alberi è fondamentale, così come determinante è la partecipazione di tante cittadine e cittadini. Grazie anche ai fondi Pnrr e agli importanti contributi provenienti dal mondo privato, Forestami continuerà a crescere e a far crescere la sensibilità ambientale della nostra comunità".

"Nei prossimi anni, con il progetto Custodiscimi, l’iniziativa congiunta di Forestami, Ersaf e Legambiente Lombardia, saranno direttamente i cittadini dell’area metropolitana ad essere coinvolti nella presa in cura e piantagione di quelle decine di migliaia di nuovi alberi che ci aiuteranno a ombreggiate le nostre strade e piazze e a pulire l’aria inquinata di Milano", ha aggiunto Stefano Boeri, presidente della Triennale.

La siccità

Focus anche sulla siccità del 2022 che, secondo quanto dichiarato ufficialmente in conferenza stampa, ha provocato la moria del 24,5% degli alberi e arbusti piantati nell'ultima stagione agronomica, contro una media fisiologica del 10-15%. I tecnici hanno spiegato che, nei prossimi mesi, si sostituiranno le piantine non attecchite ripristinando il 94% della copertura arborea. A farsene carico saranno le cooperative che si erano occupate della loro messa a dimora.