A Milano c'è un nuovo slot per avere il passaporto (entro breve)

L’obiettivo è uno solo: accorciare i tempi per i passaporti. Per agevolare la richiesta e il ritiro del documento, la questura di Milano ha aggiunto uno slot operativo il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.30 per gli appuntamenti ordinari presi online presso la sede della divisione polizia amministrativa e sociale in via Cordusio 6. Le opzioni prenotabili, fanno sapere da via Fatebenefratelli, sono la mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e i mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.30.

Nulla cambia, invece, per la prenotazione ordinaria e prioritaria. Le persone che intendono richiedere il rilascio di un nuovo passaporto o la sostituzione di quello in scadenza possono presentare istanza prenotando un appuntamento tramite l’agenda on-line, accedendo, con Spid o carta d’identità elettronica.