A Milano arrivano 10 nuovi autovelox

Altri occhi elettronici in città. A Milano arriveranno, nei prossimi mesi, dieci nuovi autovelox, che verranno installati nelle strade in cui si verificano il maggior numero di incidenti, spesso collegati all'eccessiva velocità.

I primi due dovrebbero fare il proprio esordio entro fine anno in viale Fermi e Famagosta - dove andranno ad aggiungersi a quelli già esistenti -, mentre per la "localizzazione" degli altri il comune sta attendendo il confronto con la Prefettura, in base alla pericolosità della strada. I nuovi dispositivi si affiancheranno ai 18 che già sono al lavoro sotto la Madonnina e che si trovano, in coppia, in Renato Serra, Monte Ceneri, via Parri, Palmanova, Missaglia, Virgilio Verrari e Fulvio Testi e "singoli" in viale Fermi e Famagosta - dove presto arriverà il bis -, cavalcavia del Ghisallo e via Chiesa Rossa.

Nelle scorse ore a difendere, indirettamente, la scelta è stato l'assessore alla sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli. Dopo la pubblicazione della classifica che vede Milano in testa per numero di multe - con più di 100 milioni, 13 dei quali ottenuti proprio con gli autovelox -, l'esponente della giunta Sala ha voluto rivendicare quei numeri. "La sicurezza stradale per Milano è una priorità, par altri in Regione e a Roma no. La velocità nei centri urbani è una delle principali cause di incidenti, e più il veicolo va veloce, più gravi sono le conseguenze per le persone coinvolte", ha scritto su Facebook.

"Per questo mettiamo gli autovelox e facciamo controlli. E dove li abbiamo messi, gli incidenti con feriti si sono dimezzati - ha assicurato Granelli -. Mi aspetto quindi che il Parlamento aiuti i comuni a fare più sicurezza stradale, a diminuire feriti e morti nelle strade. Invece alcuni, anche oggi parlano di giungla, tesoretto dei comuni, autovelox selvaggio. Mi aspetto anche che l'assessore regionale alla sicurezza aiuti i comuni a fare i controlli e tutelare tutti gli utenti della strada affinché ci siano meno incidenti e più sicurezza. Mettiamo autovelox e facciamo controlli e sanzioni per avere meno feriti in strada, i luoghi li scegliamo sulla base delle statistiche degli incidenti, e sono tutti autorizzati dalla Prefettura, e li segnaliamo bene con tanti cartelli, pittogrammi in strada e lampeggianti - ha proseguito -. Tanto è vero che abbiamo vinto i ricorsi al Tar e in tribunale di chi affermava che erano stati posti in maniera errata e non evidenziati. Se ci sono le multe è perché in tanti siamo abituati a schiacciare troppo il pedale dell'acceleratore, rischiando incidenti e feriti. Quindi la scelta è chiara: si vuole più sicurezza stradale o più feriti? A Milano noi vogliamo più sicurezza stradale. E chi è seduto in Parlamento - ha concluso l'assessore milanese - scelga da che parte stare: con gli incidenti o con i cittadini che abitano i quartieri e soprattutto bambini e anziani".