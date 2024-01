I nuovi autovelox della polizia: c'è anche la tangenziale di Milano

Ci sarà un nuovo autovelox (temporaneo) in tangenziale a Milano, sulla Est. Il controllo mobile della velocità sarà posizionato lungo l'A51 nella giornata di martedì 30 gennaio dalla polizia stradale, che ha pubblicato l'elenco di tutte le postazioni mobili per controllare il rispetto dei limiti di velocità per la settimana che va da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio. Oltre alla tangenziale milanese i controlli verranno effettuati su autostrade, statali e strade comunali.

Dove sono gli autovelox?

Lunedì 29 gennaio 2024

Strada Statale SS 639 dei laghi di Pusiano e Garlate, Lecco

Strada Comunale SC Meda - Via Vignazzola, Monza Brianza

Martedì 30 gennaio 2024

Autostrada A7 Milano-Genova, Pavia

Tangenziale A51, Tangenziale Est di Milano, Milano

Autostrada A9 Lainate-Chiasso, Como

Strada Provinciale SP1 42 Boltiere - Pontirolo - Treviglio, Bergamo

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana, Bergamo

Mercoledì 31 gennaio 2024

Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia, Brescia

Strada Statale SS 9 via Emilia, Lodi

Venerdì 2 febbraio 2024

Autostrada A35 Milano-Brescia, Brescia

Autostrada A60, Varese

Strada Statale SS 9 via Emilia, Lodi

Strada Provinciale SP 470 della Valle Brembana, Bergamo

Sabato 3 febbraio 2024

Strada Statale SS 9 via Emilia, Lodi

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana, Bergamo

Domenica 4 febbraio 2024

Autostrada A7 Milano-Genova, Pavia

Strada Statale SS 9 via Emilia, Lodi

Gli autovelox fissi

Oltre agli apparecchi mobili, ci sono poi quattro autovelox fissi della polizia stradale sulla Ss 336 (la superstrada per Malpensa): due in direzione ovest, a Cardano al Campo (Varese) e Inveruno (Milano), e due in direzione est, a Lonate Pozzolo (Varese) e Meseno (Milano).