Dove saranno i nuovi autovelox e le telecamere agli incroci

"Nel 2022 abbiamo sanzionato, tramite telecamere agli incroci, 8.500 veicoli che sono passati con il rosso. Presto inizieranno i lavori per installare ulteriori telecamere in 12 nuovi incroci. Gli autovelox a Milano nel 2022 hanno rilevato 320.000 infrazioni, un numero superiore rispetto al 2021, e a breve inizieranno i lavori per l'installazione di 3 nuovi autovelox, seguiti da altri 8".

Lo ha sottolineato l'assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli, nelle scorse ore, dopo l'ennesimo incidente che ha causato la morte di un pedone travolto da una moto (anche se sembra che il pedone abbia attraversato con il rosso). "La Polizia Locale effettua anche controlli con gli autovelox mobili: nel 2022 quasi 8.000 sanzioni, tre volte tanto rispetto al 2021. Ma non basta, come dimostra questo nuovo incidente. Eppure, per installare un nuovo autovelox, i Comuni devono ottenere una serie di permessi, redigere decine di pagine di motivazioni; è più di un anno che stiamo lavorando per ottenere i nuovi permessi per nuovi autovelox", prosegue Granelli.

Dove saranno posizionate telecamere e autovelox

Entro il 2023, due nuovi autovelox fissi saranno posizionati su viale Enrico Fermi in direzione centro, e su viale Famagosta in direzione piazzale Miani. Le telecamere ai semafori, invece, per sanzionare le violazioni saranno installate tra viale Stelvio-via Valtellina; viale Zara-via Sauro; viale Scarampo-via Vigliani; viale Fulvio Testi-via Ponale; piazza Napoli-viale Troya; viale Certosa-piazza Ai Laghi; viale Serra-viale De Gasperi e viale Fulvio Testi-via Santa Monica. A questi si aggiungono i controlli con i velox mobili: nel 2022 quasi 8.000 sanzioni, tre volte tanto quelle del 2021.

Granelli, poi, critica il ministro dei Trasporti Matteo Salvini: è difficile costringere auto e moto a rispettare i limiti di velocità, è il ragionamento dell'esponente della giunta Sala, se la burocrazia mette ostacoli. "Il ministro Salvini afferma che imporrà ulteriori restrizioni ai Comuni che installano autovelox e telecamere. Il Decreto in bozza sugli autovelox ha più di 150 pagine. Ma a che gioco stiamo giocando? Milano e i Comuni lavorano incessantemente ogni giorno per proteggere le persone più vulnerabili sulle strade, per ridurre incidenti e feriti. Ogni autovelox ha dimostrato di ridurre a metà il numero di incidenti con feriti nella strada dove è posizionato... e il ministro che dovrebbe occuparsi di sicurezza stradale, Matteo Salvini, critica i Comuni e mette loro i bastoni tra le ruote, complicando le procedure con la burocrazia. Credo che sia ora necessario cambiare, semplificare, dare ai Comuni più possibilità di utilizzare la tecnologia, immediatamente. Non vogliamo più assistere a queste tragedie", conclude Granelli.