Entro l’estate arriveranno altri 30 bus elettrici a Milano

Attualmente sono 250 i bus elettrici in servizio per le strade di Milano. Entro l’estate saliranno a quota 280 per arrivare a 600 nel 2026 e a 1.200 entro il 2030. Lo ha reso noto Atm durante la giornata mondiale dell’ambiente.

Non solo, l’azienda di foro Bonaparte sta ha fatto sapere che sempre entro l’estate verranno installati 50 charger

per la ricarica notturna dei bus nel deposito di via Palmanova, un’operazione analoga era stata effettuata nei mesi scorsi negli hub di San Donato, Sarca e Giambellino. Nei prossimi mesi, inoltre, verranno realizzati due nuovi depositi full electric che si integreranno perfettamente nel tessuto urbano: il primo in viale Toscana, dal concept innovativo unico in Italia sarà parzialmente sotterraneo e con spazi verdi aperti al pubblico; il secondo in via Barzaghi sarà completamente indipendente a livello energetico.

Continua anche l’impegno per l’autoproduzione di energia: oggi sono 11mila i metri quadrati di superficie di impianti fotovoltaici nelle diverse sedi Atm, che producono in un anno 1.8 GWh di energia elettrica. A questi si aggiungono 60 pensiline dotate di tetti fotovoltaici che rendono le fermate energeticamente autonome.

Attualmente “l’energia acquistata da Atm proviene da fonti rinnovabili certificate e già il 70% del servizio è elettrico, un dato destinato a crescere nei prossimi mesi e anni - ha puntualizzato la società -. L’Azienda infatti ha messo in atto un importante piano di investimenti con il progetto Full Electric con l’obiettivo di rendere la mobilità di Milano totalmente sostenibile”.