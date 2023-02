In Lombardia nuovi collegamenti tra i treni Italo e Trenord

Nuovi collegamenti tra il trasporto regionale lombardo e quello ad alta velocità di Italo. A renderli possibili l'accordo siglato dall'azienda di trasporti con Trenord (e Trenitalia Tper, che invece opera in Emilia Romagna).

Le soluzioni di viaggio potranno essere acquistate con biglietto unico direttamente sul sito italotreno.it e sull’app Italo Treno. L’aggiunta dei servizi regionali di Trenord, che copre 460 stazioni in Lombardia e nelle regioni limitrofe, e le oltre 900 corse giornaliere di Trenitalia Tper per quanto riguarda l’Emilia- Romagna, permette di unire il network alta velocità di Italo ad altre località italiane. In totale, saranno più di 2000 le mete raggiunte: piccoli borghi ricchi di storia, meraviglie naturalistiche o città d’arte da Nord a Sud.

"Incrementare le connessioni di viaggio, arricchendole con l’offerta di Trenord e Trenitalia Tper è un notevole passo in avanti per una mobilità sempre più integrata - dichiara Fabrizio Bona, direttore commerciale di Italo -. Due regioni strategiche, come Lombardia ed Emilia-Romagna, saranno ancora più vicine all’alta Velocità di Italo, che in questo modo includerà non solo i grandi centri ma le regioni intere, offrendo viaggi veloci, sicuri e sostenibili".