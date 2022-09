I nuovi divieti per Area B e Area C a Milano (che scattano tra un mese)

Ultimo mese di "tolleranza". Da sabato 1 ottobre, esattamentre fra 30 giorni, scatteranno i nuovi divieti per Area C, la zona a traffico limitato del centro di Milano, e Area B, la mega Ztl che copre praticamente tutto il territorio comunale.

Da quel giorno saranno al bando, ha ricordato il comune di Milano, in area C i "veicoli trasporto persone euro 2 benzina, euro 3 e 4 diesel con Fap di serie" ed "euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel con Fap after-market installato entro il dicembre 2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4 e gli Euro 5 diesel". "Per quanto riguarda invece Area B, dal prossimo 1° ottobre scatteranno i divieti di circolazione per auto euro 2 a benzina, euro 4 diesel senza Fap, euro 3 e 4 diesel con Fap di serie, euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con Fap after market installato entro 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a euro 4, euro 4 e Euro 5 diesel".

In sostanza per entrare in Area B e C bisognerà avere un veicolo benzina euro 3 o un diesel euro 6, almeno. "I veicoli diesel euro 4 e 5 e i veicoli alimentati a benzina euro 2 potranno circolare in Area B aderendo al progetto integrato MoVe-In Area B. In alternativa potranno usufruire della deroga dei 50 giorni di accesso, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra la data del primo accesso avvenuto e la data del 30 settembre 2023", ha spiegato il comune. Sia Area B che Area C sono attive dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, dalle 7.30 alle 19.30.

E proprio nella giornata di giovedì 1 settembre, il comune ha pubblicato il bando per accedere al bonus per l'acquisto di un veicolo sostenibile con la rottamazione di un'auto inquinante. I contributi arrivano fino a un massimo di 12.400 euro.