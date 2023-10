Nuovi divieti per la movida: stop al commercio ambulante di sera

Posticipata di una settimana la firma sull’ordinanza che dovrebbe dare un po’ di tregua agli abitanti di alcune zone di Milano interessate da quella che ormai viene definita “malamovida”. A spingere per il rinvio, l’inclusione di una seconda zona della città. L’ordinanza, quindi, non interesserà solo le aree di via Melzo e via Lazzaretto, ma anche piazza Oberdan. Con il posticipo, il comune ha deciso di introdurre alcune modifiche al testo originale.

“Tranquillità e riposo per i residenti”, questo l'obiettivo che si legge nella nota del comune, a partire dal 15 ottobre. Divieto di vendere cibi e bevande da asporto da mezzanotte alle sei e nella stessa fascia oraria divieto di utilizzo dei dehors. Ad aggiungersi a queste regole già note, anche il divieto di commercio ambulante nelle ore serali e notturne. Come viene chiarito “si tratta di un’area già densa di pubblici esercizi e di dehors, quindi è apparso coerente limitare ulteriori elementi che favorissero assembramenti”. Il pacchetto, lo ricordiamo, avrà validità per 30 giorni.

Dal 15 ottobre, quindi, le vie dove scatteranno i divieti saranno molte. Tutta la parte intorno a via Melzo comprese via Sirtori, Frisi, Malpighi e via Carlo Pisacane. Ma anche via Mascagni e Lazzaro Spallanzani, oltre che viale Regina Giovanna. Poi l’area di via Lazzaretto: via Tadino e via Felice Casati, via Tunisia e via Lecco. E le vie adiacenti viale Vittorio Veneto e via San Gregorio (comprese queste due). Via Razza, Franchetti, Manuzio, Lazzaro Palazzi, Panfilo Castalgi e largo Bellintani.