Hotel 4 stelle, parco da 14mila metri quadri e uffici: così cambierà Linate

Un hotel quattro stelle (con 220 camere), poi un parco di 14mila metri quadri e degli uffici, dove prenderà “casa” anche Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Milano. È quello che verrà costruito tra Linate e l’Idroscalo, area che fino a poco fa era occupata da un parcheggio multipiano e da alcuni edifici ormai obsoleti.

L'intervento per realizzare Lad - Linate airport district - costerà oltre 130 milioni di euro, investiti da Costim, che gestirà il distretto fino al termine della concessione nel 2042. I lavori preliminari inizieranno entro la fine dell'anno. Alla conclusione della concessione, Lad sarà inserito nelle opere devolute allo Stato, con le medesime modalità previste per le altre infrastrutture aeroportuali.

Il progetto prevede una piazza, oltre a nuove funzioni di servizio permettendo così di realizzare ampi spazi di connessione con circa 14mila metri quadri di verde urbano; edifici adibiti a uffici e servizi per circa 24mila mq, "moderni e sostenibili", tra cui la palazzina dove troveranno sede i nuovi spazi del personale amministrativo di Sea, raggruppato in un’unica sede di lavoro, e i nuovi uffici Enac e l' hotel a quattro stelle da 220 camere a servizio dei passeggeri dell’aeroporto e del bacino di utenza di riferimento.

"Con questo progetto completiamo il restyling di Linate - ha commentato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea -. Dopo il nuovo layout dell’aerostazione e le nuove tecnologie sulle quali abbiamo investito, l’ultima è il Face Boarding, per rendere le procedure d’imbarco sempre più comode e veloci, con il Linate Airport District completiamo i servizi offerti dall’aeroporto. Miglioriamo gli spazi e le infrastrutture per i nostri dipendenti e per tutti gli altri operatori aeroportuali e li rendiamo accessibili anche a tutti i cittadini. Inoltre, quest’area permetterà il collegamento diretto fra l’idroscalo e la città che, grazie alla metro, sarà raggiungibile comodamente anche senz’auto".