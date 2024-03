Proseguono i cantieri a Mind (l'ex area Expo): ecco i prossimi edifici

Non si fermano i cantieri nell’ex area Expo. Nella giornata di martedì 19 marzo sono iniziati i lavori per la costruzione nella zona ovest dell’ex area Expo. Più nel dettaglio verrà costruito il complesso MoLo che integrerà i parcheggi, l’energy center dell’ecosistema e un’area dedicata a negozi e Horizon, studiato per ospitare spazi di lavoro flessibili e destinati a uso commerciale. Quest’ultimo edificio, attualmente in costruzione, ospiterà tenant come ABB, E. ON e Confidi Systema, e sarà terminato entro il 2025.

Avviati i lavori per questi primi edifici, proseguirà, come da cronoprogramma, la messa in costruzione di Zenith, dell’Innovation Hub, l’hotel con servizi, le residenze affacciate sul Decumano, i negozi e locali pubblici. Tra questi, uno spazio di circa 15mila mq sarà dedicato ai negozi, con una particolare enfasi su generi alimentari, ristorazione e una vasta gamma di servizi destinati ai residenti e alle tante persone che quotidianamente frequentano l’IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio.

L’investimento per la realizzazione degli edifici Horizon e Molo, infrastruttura di servizi fondamentale per il distretto, è pari a 170 milioni di euro complessivi per un’area totale di superficie edificata di 88,5 mila mq (rispettivamente 65mila MoLo e 23,5mila mq Horizon).

L’area di Westgate sarà sviluppata da Lendlease con il contributo di partner istituzionali. In particolare, l’area con il nuovo edificio in costruzione Horizon è parte del fondo Renaissance 1 gestito da Lendlease Italy Sgr e partecipato al 50% dal fondo pensione Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments). La componente di parcheggi pubblici di MoLo è stata co-finanziata da Arexpo.

“Sta crescendo un’idea di città contemporanea e futura, in linea con le grandi metropoli del mondo, capace di stabilire un nuovo rapporto di reciprocità con le zone e i quartieri intorno - commenta l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi -. Un’area che ha fatto di innovazione, grandi funzioni pubbliche e architetture sostenibili la sua cifra distintiva, sempre più vicina alla piena realizzazione di uno degli interventi più significativi del processo di rigenerazione che Milano sta vivendo.”