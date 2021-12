Trenitalia ha aumentato i Frecciarossa tra Milano e Roma

Più Frecciarossa tra Milano e Roma, ma non solo. Sono le novità del nuovo orario invernale 2021-2022 di Trenitalia, orario in vigore da domenica 12 dicembre. Le novità sono state presentate nella mattinata di giovedì 2 dicembre a Milano da Michele Pompeo Meta, presidente di Trenitalia, e Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia.

Con il nuovo orario invernale sono quattro i Frecciarossa no-stop Milano-Roma, due in partenza la mattina, uno da Roma e uno da Milano, e due nel pomeriggio. Inoltre, 6 Frecciarossa in più portano a 76 al giorno i collegamenti fra Milano e Roma, con più posti disponibili grazie all'utilizzo di due convogli accoppiati nelle fasce orarie a maggior domanda. Aumentano anche i collegamenti in Frecciarossa fra Venezia e Roma, con 32 treni al giorno. Fra Roma e Genova è possibile viaggiare con Frecciargento in meno di 4 ore.

Non solo: aumentano e migliorano i collegamenti verso il Sud e le soluzioni dirette e integrate treno+bus per raggiungere porti e aeroporti in tutta Italia. A disposizione dei passeggeri 94 Intercity e 24 Intercity Notte per le medie località e i capoluoghi di provincia e nuove destinazioni per i 6.800 treni al giorno del Regionale. Inoltre dal 18 dicembre, anche per biglietti in tariffa Economy e Supereconomy sarà possibile ottenere il rimborso al 90% fino a due giorni prima della partenza, aggiungendo l'opzione rimborso in fase di acquisto.

"I collegamenti e le iniziative del nuovo orario intendono innanzitutto favorire gli spostamenti quotidiani in treno in totale sicurezza", si legge in una nota di Trenitalia. "Il nuovo orario ha inoltre l'obiettivo di consolidare la ripartenza del turismo anche durante le festività natalizie e tutto il prossimo inverno - precisa la società -. L'offerta di Trenitalia è orientata a soddisfare sia gli spostamenti a breve raggio per turismo con i collegamenti Regionali, sia quelli a medio e lungo raggio con Frecce e Intercity, connettendo fra loro le tre porte di accesso del Paese: stazioni, porti e aeroporti".