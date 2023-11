I 4 nuovi Giusti del 2024 a Milano

Nel 2024 Milano celebrerà quattro nuovi Giusti: Altiero Spinelli, Vera Vigevani Jarach, Jurij Dmitriev e Narges Mohammadi. Lo ha deciso l'assemblea dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano - formata dalla Fondazione Gariwo, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e il Comune di Milano - che ha scelto anche il tema per le celebrazioni del 6 marzo al Giardino del Monte Stella di Milano. La Giornata dei Giusti dell'umanità 2024 sarà titolata "Memoria e responsabilità. L’esempio dei Giusti davanti alle sfide del nostro tempo".

"Amore per la verità, libertà, giustizia, rispetto: sono questi i valori che abitano il Giardino dei Giusti di Milano grazie alle storie delle donne e degli uomini di ieri e di oggi che qui onoriamo - afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. In un mondo dilaniato dalle guerre, dall'odio, dalla violenza, dalle discriminazioni e dai soprusi, l'impegno, la determinazione e il coraggio delle personalità che il prossimo 6 marzo accoglieremo al Monte Stella necessitano di essere riconosciuti, celebrati, ricordati e raccontati, soprattutto ai più giovani. In questo modo ciò che i Giusti ci hanno insegnato continuerà nella missione di stimolare un reale miglioramento della nostra società".

"Il Giardino di Milano, come i Giardini dei Giusti del mondo, è un luogo nel quale la memoria di chi vive o ha vissuto per il bene degli altri viene coltivata e cresce come gli alberi che lo popolano - dichiara la Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi -. Anche quest’anno la scelta è ricaduta su figure di ieri e di oggi che hanno interpretato o interpretano la migliore e più coraggiosa risposta ai mali del nostro tempo. Ancora oggi abbiamo bisogno di questi punti di luce che forniscono, in tempi difficili, una scia da seguire. Purtroppo, l’Europa e il mondo sono terreno di guerre e campagne d’odio che stanno colpendo prima di tutto i più fragili, bambini e civili. I Giusti sono persone che hanno lottato contro l’odio e la guerra per un mondo migliore. Al loro esempio dovremmo ispirarci tutti".

"Il Giardino dei Giusti ha una funzione unica nella nostra città e rappresenta un esempio di eccellenza per tutto il nostro paese - spiega Gabriele Nissim, presidente della Fondazione Gariwo -. Di fronte a ogni forma di odio che colpisce le donne e gli uomini in ogni parte del mondo dal Medio Oriente, alla Russia, all’Ucraina, all’Armenia, all’Argentina fino alla nostra Europa, il Giardino insegna la speranza e la fiducia nell’umanità attraverso il racconto delle figure morali del nostro tempo. Il nostro messaggio è quello di trasmettere una idea che possa essere raccolta da ogni giovane e cittadino nella sua vita quotidiana".

Chi sono i 4 nuovi Giusti

Vera Vigevani Jarach, attivista e giornalista, si rifugiò in Argentina nel 1939 per sfuggire alle leggi razziali. È una delle 'madri di Plaza de Mayo'. Sono così chiamate le madri dei 'desaparecidos', i giovani uccisi dalla dittatura argentina, come sua figlia Franca. Altiero Spinelli, è considerato padre fondatore dell'Unione europea e fu co-autore del Manifesto di Ventotene. Jurij Dmitriev è uno storico russo, affiliato a Memorial (associazione vincitrice del premio Nobel per la Pace, ora ritenuta 'agente segreto' in Russia). È stato condannato a 15 anni di colonia penale a causa del suo lavoro di informazione e documentazione sui gulag. Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023, è un'attivista iraniana, vice presidente del Centro per i difensori dei diritti umani. È in carcere dal 2016.