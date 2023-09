Pasta, pizza, cotolette e gelato: cosa preferiscono i bambini a scuola

Più materie prime di origine biologica nel nuovo menu invernale proposto da Milano Ristorazione nelle scuole milanesi, che prenderà avvio dal 13 novembre 2023 perché il cambiamento del clima comporta settembre e ottobre più caldi. Tra i nuovi piatti troviamo la minestra di lenticchie (con pasta biologica), passato di verdura con riso, pasta di farro biologica (con crema di broccoli e pesto), broccoli e spinaci al parmigiano e insalata, mais e carote julienne. Nei nidi invece verrà offerta tra l'altro la crema di cannellini con pasta biologica e le polpettine di pollo biologico, con puré. E, per scuole e nidi, le torte di merenda saranno tutte prive di glutine, preparate con farina di riso e amido di mais.

Le preferenze degli alunni: pasta e pizza

La presentazione del menu è avvenuta mercoledì mattina a Palazzo Marino, dove è stata anche illustrata un'indagine Bva Doxa su 77 classi di 20 scuole primarie distribuite in tutta Milano (12mila questionari compilati) sui gusti e le preferenze dei bambini nel corso dell'anno scolastico precedente. È emerso che la pizza e la pasta sono stati gli alimenti più amati. E in particolare l'88% ha apprezzato la pasta biologica agli aromi, l'85% la pasta biologica olio e parmigiano. Percentuali molto alte di gradimento per la cotoletta di lonza alla milanese e le rustichelle di pollo biologico. Tra i formaggi svetta la mozzarella, protagonista del menu estivo.

Tra i contorni invece solo quelli a base di patate superano il 70% del gradimento: 'vincono' le patate arrosto (73%), poi il puré (72%). Vicino al 50% il gradimento dei legumi. Il dolce più amato è invece il gelato (92%), ma la frutta biologica si attesta sul (70%) di preferenze. Notevole (75%) il gradimento del progetto 'frutta a metà mattina', laddove è stato attivato.

Alimentazione sempre più sana

"Il nostro obiettivo è di avvicinare sempre di più bambini, bambine e le loro famiglie alla cultura del cibo e all'alimentazione sana, facendo anche scoprire loro il servizio di refezione attraverso attività e occasioni di confronto dentro e fuori dai refettori", ha detto la vice sindaco e assessora all'educazione Anna Scavuzzo: "Penso, ad esempio, alle visite ai centri cottura per vederne il funzionamento, alle giornate con menu speciali pensati per far riscoprire ricette della tradizione o ai libretti pensati per accompagnare i più piccoli alla scoperta delle food policy, dei valori del cibo e della sostenibilità alimentare".

Milano Ristorazione distribuisce 75mila pasti al giorno dai nidi alle scuole secondarie di primo grado. Per il nuovo anno scolastico è stata confermata l'iniziativa 'frutta a metà mattina' (introdotta nel 2016) a cui aderiscono 55 scuole per 15mila alunni. Tornano anche altre due iniziative. La prima, in ottica antispreco, è la raccolta del pane e della frutta in eccesso, per poi redistribuirli nelle strutture d'accoglienza. La seconda è il sacchetto salvamerenda, lavabile e riciclabile, che può essere riempito di pane, frutta o dessert non consumati. Nel 2022/23 ne sono stati consegnati oltre 30mila.