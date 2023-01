10mila bambini nati nel 2022, 'boom' del doppio cognome da quando è possibile

A Milano ha il doppio cognome il 17 per cento dei bambini nati dopo la sentenza della Corte costituzionale di giugno del 2022 che ha annullato l'automatismo del cognome del padre. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala nel suo podcast 'Buongiorno Milano' giovedì mattina. In cifre, da quella data sono nati oltre 5mila bambini in città, di cui 965 hanno il doppio cognome.

In tutto il 2022 sono nati invece quasi 10mila bambini. Beatrice, Sofia e Vittoria sono i nomi femminili più popolari; Leonardo, Tommaso e Edoardo quelli maschili. E si sposano sempre meno persone in chiesa: un quinto dei 2.200 matrimoni celebrati durante l'anno. Le unioni civili sono state 205.

E Milano si conferma la città dei single. Secondo il dato diffuso dal sindaco, il 40% dei 762mila nuclei familiari è composto da una sola persona, poco più del 20% da due persone. "I nuclei da cinque persone, come nel mio caso, sono il 5%", ha aggiunto Sala, confermando il 'trend' di crescita dei residenti negli ultimi dieci anni, con 500mila persone che hanno acquisito la residenza e 400mila che l'hanno abbandonata. Ai milanesi si aggiungono coloro che arrivano in città quotidianamente per studiare o lavorare: circa 800mila. E i residenti stranieri sono ora oltre il 20% del totale, con Egitto, Filippine e Cina sul podio delle provenienze.