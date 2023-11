Tutti i negozi (e le novità) che ci sono a Merlata Bloom

Ci sono diverse nuove insegne tra i 210 negozi che hanno aperto a Merlata Blooom. Tra le insegne che sono sbarcate in Italia aprendo al centro commerciale tra Pero e Milano ci sono Arabian oud, negozio di profumi; la catena di burger vegani Neat Burger e il ristorante Ric; mentre tra i marchi che si occupano di moda ci sono Only, Reserved e Mohito.

Non solo, hanno scelto Merlata Bloom per la loro prima apertura in un mall Esserbella (la profumeria di Esselunga), omboogie, Colmar, Jaggy, Paragon (fashion), Caffè Caruso, Cipiace, Fresco&Cimmino, Hamerica's, Hiromi Cake, Macha café, Martinucci Laboratory, Pasticceria Sessa, Poldo, Rinaldini, Starbox (food), Love Spot by Deodato Art Gallery (arte).

Tra le insegne premium, invece, figurano Boss, Calvin Klein, David Naman, Freddy, Guess, Nashi Argan, Napapijri, Rituals, Stefanel, Timberland, Tommy Hilfiger. Non mancano i negozi sportivi, all'interno del centro commerciale ci sono Decathlon, JD Sports, CMP, Game7Athletics, North Sails, Skechers, Under Armour.

Negozi, ma soprattutto ristoranti. E all'interno di Merlata Bloom ce ne sono per tutti i gusti dall’asiatico di Wagamama, Ichi Station, e Ramen Bar Akira, all’hawaiano Poke House, il tex mex Billy Tacos, al messicano Calavera; dai sapori americani di Old Wild West, Bun burger e Roadhouse, alla cucina tradizionale italiana, come i napoletani Sessa e Fresco & Cimmino, la pasticceria pugliese Martinucci Laboratory, la pizza milanese Spontini, e poi CioccolatiItaliani e Lindt Italia, fino alle tendenze e alle esperienze di gusto più amate in centro città, come Macha café, Ci Piace, Hiromi Cake, Kebhouze, MiScusi, Bauli, Caffè Caruso. Agli intramontabili "fast" KFC, McDonald’s, si aggiungono le esperienze degustative dell’enoteca Signorvino, solo per citarne alcuni.

Tra le numerose insegne perfette per rispondere alle esigenze e ai bisogni quotidiani ci sono: Euronics-Bruno per l’elettronica; la nuova libreria Mondadori Bookstore, uno spazio dedicato a cultura e intrattenimento; e per la casa, IKEA con il nuovo format Plan & Order Point, dedicato alla progettazione di tutti gli ambienti, che aprirà il prossimo anno; Dental Pro per i servizi healthcare, Juneco con la sua clinica beauty; Portobello per la casa, Juice, Apple Premium Reseller per la tecnologia, e poi Giochi Preziosi, MINISO, Legami, Flying Tiger Copenhagen tra le destinazioni per le idee regalo, ma non solo.