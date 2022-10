Orari estesi e prestiti fai-da-te per le biblioteche di Milano

La città di Milano arricchisce il suo sistema bibliotecario con un investimento totale di 5 milioni e 800mila euro in tre interventi distinti: il potenziamento dell'offerta di lettura, quello del servizio di prestito interbibliotecario e un supporto tecnologico di gestione automatizzata del prestito. Ma non è tutto, perché, grazie a nuove assunzioni, diverse biblioteche rionali avranno orari estesi rispetto ad oggi.

Il potenziamento dell'offerta di lettura consentirà di alimentare, nel triennio 2023-2025, gli scaffali delle biblioteche con le novità editoriali e audiovisive per bambini e ragazzi, nonché di sosttoscrivere abbonamenti alle principali pubblicazioni di cultura e intrattenimento. La spesa per questo capitolo sarà di 2 milioni e 100mila euro. Per il prestito interbibliotecario, il Comune di Milano investe invece 1 milione e 800mila euro per appaltare e gestire tramite un solo soggetto tutti i sistemi bibliotecari della Città metropolitana, nonché delle province di Lodi e Monza-Brianza e il sistema bibliotecario dell'Università Statale.

Nuovi orari e prestito automatizzato

Quanto all'upgrade tecnologico, riguarderà tutte le biblioteche del sistema cittadino e consisterà in un sistema di gestione automatizzata del prestito con tecnologia Rfid, per consentire agli utenti di registrare in autonomia prestiti e restituzioni. La spesa in questo caso è di 1 milione e 800mila euro. Ed infine le 41 nuove assunzioni di istruttori di biblioteca, effettuate tra settembre e ottobre: al termine dell'addestramento, a partire dal 7 novembre i presidi rionali di Affori, Baggio, Chiesa Rossa, Crescenzago, Dergano, Fra Cristoforo, Gallaratese, Oglio e Villapizzone estenderanno gli orari di apertura.

"Abbiamo approvato un importante investimento per i nostri servizi bibliotecari", ha dichiarato l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi: "Il sistema sarà sostenuto dal punto di vista tecnologico per implementare la gestione automatizzata dei prestiti e delle restituzioni, sono stati stanziati nuovi fondi per l’acquisto di libri e audiovisivi per il prossimo triennio, un nuovo appalto gestito dal Comune di Milano provvederà alla gestione del prestito interbibliotecario con i comuni della Città metropolitana. Un impegno economico importante per sostenere e valorizzare sempre di più la rete delle biblioteche civiche milanesi".