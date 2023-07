Aumentano gli ambulatori per la guardia medica a Milano

Cambia il sistema della guardia medica a Milano. Il nuovo piano, operativo da sabato 8 luglio prevede l'aumento degli ambulatori di continuità assistenziale (il nuovo nome della 'vecchia' guardia medica), che passano da 8 a 12 con la previsione di un tredicesimo ambulatorio a settembre. Si tratta di strutture in cui ci si può recare in autonomia oppure dopo essere stati invitati a presentarsi da parte dei medici che rispondono all'116117, il numero unico nazionale.

Gli otto ambulatori attualmente attivi (dalle 20 alle 24 nei giorni feriali e dalle 9 alle 21 nei prefestivi e festivi) sono situati in via Rugabella, via Don Orione, via Pecchio, via Monte Palombino, piazzale Bande Nere, via Farini, via Livigno e viale Zara. Dall'8 luglio si aggiungerà via Stromboli. Dal 17 luglio via Masaniello, via Monreale e via dei Cinquecento. Poi, a settembre, il tredicesimo ambulatorio.

Centrale telefonica unica

L'altra novità è la centrale telefonica unica, che sarà situata in via Farini (da sabato 15 luglio) e sostituirà le attuali postazioni separate. La nuova centrale sarà attiva dalle 19.30 alle 8 nei giorni feriali (anziché dalle 20) e ventiquattr'ore su ventiquattro nei giorni prefestivi e festivi (come adesso). I medici saranno fino a 18 per turni e prenderanno in carico le richieste del numero telefonico 116117. Potranno emettere le ricette dematerializzate ed eseguire visite in modo telematico, nonché indirizzare il paziente presso un ambulatorio o il pronto soccorso, o attivare la visita a domicilio.