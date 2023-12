Quali saranno i nuovi orari Trenord in vigore da domani

Da domani, domenica 10 dicembre, entrerà in vigore l’aggiornamento orario del servizio ferroviario in Lombardia. Ad annunciarlo Trenord, attraverso una nota sul proprio sito internet. I nuovi orari sono stati schedulati per permettere interventi mirati su alcune linee, per migliorare la regolarità e l’affidabilità del servizio. Previsto anche l’ammodernamento della rete ferroviaria. L’azienda comunica che tutte le variazioni orarie sono consultabili sull’app Trenord.

Milano-Bergamo

Tra i lavori previsti ci sono quelli nella stazione di Bergamo, per questo le mutazioni orarie per la linea Bergamo-Milano sono le seguenti:

il treno “RE” 2298 Bergamo (p.07:45) – Milano G. Pirelli (a.08:38), non sarà effettuato

il treno “RE” 2206 posticipa l’orario di partenza da Bergamo (p.07:40) – Milano C.le (a.08:30), che circolerà nei giorni feriali, escluso il sabato

I seguenti treni posticipano l’orario di circa 10 minuti per l’intera tratta e continueranno a viaggiare nei giorni feriali, escluso il sabato, fino al 22 dicembre e dal 02 gennaio:

“RE” 2260 Bergamo (p.08:40) – Milano P. Garibaldi (a.09:40)

“RE” 2262 Bergamo (p.09:40) – Milano P. Garibaldi (a.10:40)

“RE” 2276 Bergamo (p.16:40) – Milano P. Garibaldi (a.17:40)

“RE” 2278 Bergamo (p.17:40) – Milano P. Garibaldi (a.18:40)

“RE” 2280 Bergamo (p.18:40) – Milano P. Garibaldi (a.19:44)

Con la medesima periodicità, saranno attivate altre due nuove corse:

“RE” 2282 Bergamo (p.19:40) – Milano P. Garibaldi (a.20:40)

“RE” 2284 Bergamo (p.20:40) – Milano P. Garibaldi (a.21:40)

Invece:

il treno “RE” 2211 Milano C.le (p.05:05) – Bergamo (a.05:53), viaggerà nei giorni di sabato e festivi

il treno “R” 2201 Milano C.le (p.05:25) – Bergamo (a.06:13), circolerà nei giorni feriali (escluso il sabato). Linee: Lecco – Bergamo e Milano – Carnate – Bergamo.

Milano-Lecco

”S8” 24814 Milano P. Garibaldi (p.05:22) – Lecco (a.06:24), circola lunedì e domenica

verrà attivato il nuovo treno ”S8” 24894 Milano P. Garibaldi (p.05:08) – Lecco (a.06:24) nei giorni dal martedì al sabato;

”S8” 24889 Lecco (p.23:06) – Milano P. Garibaldi (a.00:08), circolerà sabato e domenica

verrà attivato il nuovo treno”S8” 24899 Lecco (p.23:06) – Milano P. Garibaldi (a.00:16), circolerà dal lunedì al venerdì.

Inoltre, i seguenti treni saranno effettuati fino al 04.02.2024:

“S8” 24800 Milano P. Garibaldi (p.07:01) – Carnate U. (a.07:36)

”S8” 24801 Carnate U. (p.07:54) – Milano P. Garibaldi (a.08:25). Il treno ”RE” 2831 da Lecco (p.16:01) - Milano Centrale (a.16:40), circolerà nei giorni feriali (escluso il sabato) fino al 22.12.2023 e dall’8.01.2024

Milano-Domodossola

“RE” 2424 Milano Centrale (p.12:25) – Arona (a.13:22);

“RE” 2432 Milano Centrale (p.16:25) – Domodossola (a.18:04);

“RE” 2421 Arona (p.10:36) – Milano Centrale (a.11:35);

“RE” 2437 Domodossola (p.17:56) – Milano P.G. (a.19:35)

Il treno “R” 10232 in partenza da Milano P.G. (p.15:46) modifica l’orario di arrivo a Domodossola (a.17:51)

Milano-Cremona

Dal 14 gennaio sono previsti lavori di potenziamento della sul tratto di linea tra Bozzolo e Mantova.

“RE” 2167 Milano Centrale (p.13:15) – Cremona (a.14:23) circolerà giornalmente

“RE” 2176 Cremona (p.16:30) – Milano Centrale (a.17:45) circolerà giornalmente

Il treno ”R” 10610 da Cremona (p.15:41) modifica l’orario di arrivo a Milano P. Garibaldi (a.17:33), e continuerà a viaggiare nei giorni feriali, escluso il sabato, nel periodo dal 10 dicembre al 22 dicembre e dal 2 gennaio

Verona-Brescia-Milano

Dal 10 dicembre saranno attuate le seguenti modifiche di periodicità e sarà prevista l’attivazione di nuove corse:

il treno ”RE” 2630 Verona (p.12:43) – Milano Centrale (a.14:35) viaggerà nei giorni di sabato e domenica

il nuovo treno ”RE” 2600 Brescia (p.13:28) – Milano Centrale (a.14:35) viaggerà nei giorni feriali (escluso il sabato)

il treno ”RE” 2621 Milano Centrale (p.10:25) – Verona P.N. (a.12:17) viaggerà nei giorni di sabato e domenica

il nuovo treno ”RE” 2601 Milano Centrale (p.10:25) – Brescia (a.11:33) viaggerà nei giorni feriali (escluso il sabato)

Inoltre:

il treno ”RE” 2685 Milano Centrale (p.22:55) – Verona P.N. (a.00:47), non sarà più effettuato

il nuovo treno “RE” 2607 Milano Centrale (p.23:25) – Brescia (p.00:33), viaggerà da domenica a giovedì

il treno ”RE” 2647 Milano Centrale (p.23:25) – Verona P.N. (p.01:17), viaggerà venerdì e sabato

Modifiche alla S5

Dal 10 dicembre saranno riattivati i seguenti treni notturni, con periodicità giornaliera:

“S5” 24583 Varese (p.22:13) – Milano P. Garibaldi (a.23:26)

“S5” 24574 Treviglio (p.20:40) – Milano Certosa (a.21:43), sarà prolungato fino a Varese (a.22:47)

Modifiche alla S6

Dal 10 dicembre saranno riattivati i seguenti treni notturni, con periodicità giornaliera:

“S6” 24679 Novara (p.21:48) – Pioltello L. (a.23:07)

“S6” 24683 Novara (p.22:48) – Milano P. Garibaldi (a.23:41)

“S6” 24684 Pioltello L. (p.23:23) – Novara (a.00:42)

“S6” 24680 Pioltello L. (p.22:23) – Milano Certosa (a.22:58), sarà prolungato fino a Novara (a.23:42)

Modifiche alla S1

Dal 10 dicembre saranno previste le seguenti modifiche per i treni sotto riportati che circoleranno nei giorni festivi e con periodicità giornaliera nel periodo dal 27 dicembre al 30 dicembre

”S1” 24031 Milano Bovisa P. (p.10:06) – Lodi (a.11:07)

”S1” 24035 Milano Bovisa P. (p.11:06) – Lodi (a.12:07)

”S1” 24034 Lodi (p.10:53) – Milano Bovisa P. (a.11:54)

”S1” 24038 Lodi (p.11:53) – Milano Bovisa P. (a.12:54)

Laveno-Milano Cadorna-Varese