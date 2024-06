Finito Pirelli 35, in arrivo due torri: così cambia (ancora) lo skyline di Milano

Porta Nuova continua a cambiare faccia. Nelle scorse ore "Coima Sgr" - leader nell'investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari per conto di investitori istituzionali - ha presentato un ulteriore tassello del progetto di rigenerazione urbana del "centro direzione" meneghino. Il settore a nord adiacente a Via Melchiorre Gioia, si legge in una nota, vede infatti il completamento di Pirelli 35, ex sede di Telecom Italia interamente riqualificata, e delle strutture della Torre Est dei Portali, terminate in elevazione nel rispetto del cronoprogramma.

"Entrambi gli edifici sono già locati: oltre il 60% dei 33mila mq di superficie commerciale è già stato locato a società leader nei settori dei servizi finanziari ed editoriale, fashion, It, tra cui Hitachi Zosen Inova, con previsione di raggiungere la piena occupazione dell'immobile entro fine anno. Gli spazi della Torre Est dei Portali sono invece stati locati già dal 2022 a Kpmg che, a lavori ultimati, ne farà la propria sede principale a Milano potendovi ospitare fino a 3.500 professionisti", hanno chiarito dal gruppo.

"Pirelli 35 e I Portali si inseriscono nel progetto di rigenerazione urbana di Porta Nuova Gioia, soggetto a un masterplan unitario che include gli sviluppi di Pirelli 32, Pirelli 39, Gioia 22 e delle relative aree limitrofe, per le quali il comune di Milano e Coima Sgr hanno sottoscritto una convenzione per la riqualificazione delle aree pubbliche e pedonali", hanno ricordato dall'azienda. Fra questi, si è da poco concluso lo sviluppo di torre Gioia 22, il più grande edificio nazionale nZeb progettato dallo studio americano Pcpa e sede per Intesa Sanpaolo della nuova Isybank e delle tre divisioni private, asset management, insurance.

"Con i contratti di locazione firmati nell'ultimo anno, il quartiere di Porta Nuova raggiunge un'occupancy del 100% degli spazi disponibili e conferma i livelli del prime rent milanese per quanto riguarda il mercato degli uffici: una crescita superiore del 20% rispetto a quella registrata dal prime rent nell'ultimo decennio e del 32% rispetto al 2019, pre Covid", hanno esultato da Coima.