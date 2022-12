A Milano 209 nuovi poliziotti, già da domani in strada

Primo giorno in città. Da oggi, venerdì 23 dicembre, sono in servizio a Milano 209 nuovi agenti di polizia, 185 uomini e 24 donne. Terminata la frequenza del corso alla scuola allievi, i nuovi poliziotti completeranno nel capoluogo meneghino "la loro formazione con un tirocinio pratico di 3 mesi", hanno spiegato dalla questura.

Gli agenti, la cui età media è di circa 25 anni, sono stati accolti alla Caserma Garibaldi per tutte le formalità del caso e già da sabato 24 dicembre saranno in strada iniziando il loro servizio operativo, chiaramente affiancati da colleghi con più anni di esperienza alle spalle.

"La maggior parte di loro andrà a sostituire personale che lascerà Milano per fisiologici avvicendamenti, ma un'aliquota di poco meno di 50 unità rafforzerà l'organico della questura, in attuazione del piano Ministeriale di incremento", hanno sottolineato da via Fatebenefratelli, che quindi potrà contare su quasi 50 nuovi agenti nel proprio organico.

"A tutti loro, visto anche il momento particolare, il qestore rivolge un sincero augurio per le imminenti festività e per l'inizio del loro percorso professionale", conclude la note della questura.