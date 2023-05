La libreria, la palestra, il laboratorio per bambini e le altre idee per la città a 15 minuti

Librerie di quartiere, laboratori di formazione artigianale, ma anche spazi multifunzionali e di aggregazione per giovani, mamme, bambini e bambine, palestre, cascine e portierato di zona: sono solo alcuni dei 22 progetti a impatto sociale finanziati grazie al bando 'Mi15 - Spazi e servizi per Milano a 15 minuti' con oltre 1,35 milioni di euro di fondi 'Pon Metro' (il programma operativo per le città metropolitane, di provenienza statale). Ne dà notizia il Comune di Milano.

L'obiettivo è realizzare la 'città a 15 minuti' coinvolgendo le imprese già attive e radicate nei quartieri, aumentando il più possibile servizi e attività per i cittadini a breve distanza da casa. Imprese micro, piccole e medie, profit e non profit, grazie al sostegno economico previsto potranno attivare (o potenziare) servizi che oggi, nei vari quartieri, risultano assenti oppure insufficienti. Il contributo a fondo perduto poteva essere tra 24mila e 80mila euro, non più dell'80% del costo del progetto, che quindi poteva essere al massimo di 100mila euro.

Alcuni dei progetti vincitori sono stati presentati in commissione a Palazzo Marino: la libreria di vicinato Scamamù, inaugurata a Dergano il 18 marzo; la palestra Heracles Gymnasium, in via Padova; lo spazio Welcomed, che offre cure mediche a prezzi accessibili in zona Corvetto; e il laboratorio di pelletteria della cooperativa sociale Aslam, in via Ampére.

"Grazie a questo bando - il commento dell'assessora allo sviluppo economico Alessia Cappello - sono nate o si sono ampliate 22 attività, in tutti i Municipi di Milano escluso il centro storico. Portare o far crescere attività che abbiano un impatto positivo nelle zone meno centrali della città significa tenerle vive, attrattive e sicure. Si conferma anche con questo bando il nostro impegno per realizzare concretamente una città a 15 minuti, con servizi accessibili a tutti e a poca distanza da casa".

I progetti finanziati

Booster, far crescere l’economia circolare

Quartiere Lodi Corvetto

Digital Fabbrichetta S.r.l potenzia il FabLab Vectorealism e rinnova le attrezzature per ingaggiare nuovi utenti, soprattutto tra i giovani, per inserirli in percorsi formativi orientati all’auto-imprenditorialità nel settore del design e della manifattura digitale. Il FabLab Vectorealism vuole dare centralità all’economia circolare, attivando servizi specifici di formazione e consulenza per l’avvio di piccole attività economiche ispirate al riuso, alla riparazione e trasformazione di oggetti esistenti con l’ausilio di tecniche di fabbricazione digitale.

Welcomed: uno spazio per la cura accogliente ed accessibile

Quartiere Porta Romana e Lodi-Corvetto

Dall’esperienza di Medici in Famiglia S.r.l. Impresa Sociale nasce Welcomed, servizi di cura, accompagnamento e ascolto, per mettere al centro la salute dei bambini e delle famiglie in condizioni di fragilità socioeconomica. Medicina, Riabilitazione, Psicologia e Servizi alla Famiglia, Neuropsichiatra infantile, Logopedia e Psicomotricità: grazie ai suoi servizi Welcomed affianca le famiglie di bambini e ragazzi nella gestione di percorsi terapeutici e riabilitativi, offrendo una possibilità di ascolto e cura in contesti caratterizzati dall’emergere di nuove povertà e fragilità sociali.

Cascina Futura, ristrutturare la Cascina Martesana

Quartiere Padova, Turro, Crescenzago

Ristrutturare la Cascina Martesana per poterla riaprire, rendendola accessibile a tutti ed ancora più accogliente e funzionale. Attivare nuovi spazi ristrutturati, agibili e regolamentari per continuare a fare cultura, aggregazione, educazione e sviluppo sostenibile in un contesto altrimenti carente di luoghi adibiti alla socialità ed alla promozione artistica e culturale.

Panegirico, un laboratorio mobile per la panificazione

Tutti i Quartieri della Città

Cumpanis di Davide Longoni propone “Panegirico, laboratorio mobile di panificazione”, un nuovo concept di laboratorio di produzione di pane che - ibridando servizi e funzioni - può essere, insieme, scuola, spazio collaborativo, sede di eventi culturali.

Un laboratorio mobile che offre e sperimenta nuovi servizi di prossimità nei quartieri, ampliando la relazione di “Madre Project, la scuola del pane e dei luoghi” a tutti i territori della Città.

15 Minuti: Arte e servizi vicini a bimbi/e donne e famiglie

Quartieri Stadera - Chiesa Rossa, Gratosoglio, Vigentino - Fatima

Varievie è dal 2014 asilo nido, laboratorio di arte scienza e natura, campus estivo ed invernale, spazio per il benessere delle donne, spazio di supporto e confronto per genitori, spazio di incontro per persone di culture diverse e... molto altro ancora! VARIEVIE si amplia, si potenzia, si arricchisce di nuove proposte di promozione artistica, di nuovi servizi di prossimità per accogliere le sempre più articolate richieste da parte della comunità educante del territorio.



Artigianalità innovativa, autoimprenditorialità e sostenibilità: un futuro lavorativo per giovani e adulti

Quartieri Bovisasca - Quarto Oggiaro

Uno spazio-laboratorio in grado di generare opportunità di ri/qualificazione e inserimento lavorativo attraverso l’alta formazione tecnica e l’autoimprenditorialità innovativa nel settore della lavorazione dei pellami. La proposta di Aslam - Cooperativa sociale offre ai minori e ai giovani (16-32 anni) con bassa scolarità, alle donne in condizione di vulnerabilità, agli adulti over 40 disoccupati laboratori e percorsi per accrescere il “fare” artigianale, il “vedere” tecnologico, il “pensare” sostenibile.

Sp.R.In.G. – Spazio di Ricerca e Inclusione Giovani

Quartieri Stadera - Chiesa Rossa - Q.Re Torretta - Conca Fallata

Un centro polifunzionale per offrire opportunità ai giovani sul territorio del Municipio 5, sviluppando e potenziando l’unità consultoriale del Consorzio SiR - in Via Dini 7- con un nuovo spazio deputato alla socializzazione, alla formazione e alle attività creative e di studio; un luogo inclusivo di aggregazione e di scambio di esperienze, punto di riferimento completamente gratuito per la popolazione giovanile del territorio.

A Mare tutto l’anno con la piazza coperta

Quartieri Forze Armate - S.Siro

Mare Culturale Urbano cresce e migliora creando una piazza coperta da una struttura rimovibile, un nuovo spazio che sarà in grado di aumentare i metri quadri fruibili dal pubblico durante tutto l’arco dell’anno. L’intervento strutturale interesserà la corte centrale della Cascina Torrette di Trenno, e permetterà di destagionalizzare le attività culturali e aggregative - riducendone fra l’altro l’impatto acustico - e di attivare nuovi servizi a beneficio della comunità

Rosa Urbano, il chiosco bar per la città gentile

Quartiere Corvetto

“Casa di Giacomo” è un Chiosco bar in Piazza Corvetto, un luogo per molto tempo caratterizzato da situazioni di degrado e trascuratezza. Il Chiosco Bar - uno spazio di socialità all’aperto improntato sulla relazione e sull’attenzione ai bisogni del quartiere - migliora la qualità dell’offerta di servizi, coniugando l’attività di ristorazione a iniziative di promozione culturale, artistica e sociale. Un chiosco bar in una Piazza, per colmare un vuoto di aggregazione e costruire una nuova identità allo spazio pubblico, basata sulla gentilezza, sulla disponibilità, sull'attenzione al benessere collettivo.

Heracles Kairos, il Gymnasium in Via Padova

Quartiere NOLO, Loreto

La palestra Heracles Gymnasyum (HG), in Via Padova, amplia i servizi offerti ai giovani dai 15 ai 25 anni, - in molti casi 'Neet' provenienti da contesti di marginalità economico-sociale e dispersione scolastica - con l'attivazione ed il potenziamento di un bar dedicato all’alimentazione bilanciata, di una biblioteca gratuitamente accessibile, di uno sportello di orientamento alla scelta in ambito professionale e formativo, di un auditorium/palcoscenico per accompagnare una fruizione artistica di qualità.

Cascina Biblioteca, Chi Ama terra

Quartiere Cimiano - Rottole - Q.re Feltre

Nuove aree attrezzate accessibili e funzionali, un nuovo parco giochi inclusivo e il potenziamento delle offerte di outdoor education rivolte ai minori 3-5 anni: Cascina Biblioteca potenzia l’offerta di spazi per eventi e feste private all’aria aperta, per favorire la partecipazione di famiglie, giovani e bambini.

Piccoli Sorrisi, un nuovo Asilo nel Municipio 2

Quartieri Gorla - Precotto, Adriano, Padova - Turro - Crescenzago

Piccoli Sorrisi Srl, forte dell'esperienza decennale nella gestione di un asilo nido di grandi dimensioni, vuole creare una nuova unità di offerta di asilo nido convenzionato 0-3 anni nel Municipio 2 per allargare l’offerta di posti a favore di bambini iscritti nelle graduatorie per l’assegnazione nei nidi d’infanzia comunali.

Reciqua, uno spazio permanente dedicato all’economia circolare al ciclo di vita degli oggetti

Quartiere Molise-Calvairate

OpenDot srl offre uno spazio permanente dedicato al tema della riparazione, per ripensare in modo circolare al ciclo di vita degli oggetti. Il progetto è aperto al quartiere Molise-Calvairate ed è un contenitore che prevede la formazione su tecniche, strategie circolari e strumenti di fabbricazione digitale per la riparazione, la proposta di eventi con esperti, ricercatori aziende, organizzazioni, municipalità che in Italia e all’estero declinano la sostenibilità in buone pratiche ed esperienze virtuose, e un servizio di assistenza tecnica e progettuale per professionisti, artigiani e piccoli imprenditori che vogliono sperimentare in ottica circolare.

Demo3 - l’Hub del terzo settore

Quartiere Niguarda - Ca’ Granda - Prato Centenaro - Fulvio Testi

Insula Net Impresa Sociale propone Demo 3 - l’Hub del terzo settore, nell’ottica di rafforzare la città a 15 minuti, propone di recuperare e riqualificare lo spazio situato in Via Demonte 8 di proprietà di Metropolitana Milanese (MM) e affidato in contratto di comodato d’uso gratuito a Abitare Sociale Metropolitano. In un quartiere dinamico, i 160 mq di spazio attualmente inutilizzato offriranno un sistema integrato di servizi per la comunità dedicati all’abitare sostenibile e al riuso, uno spazio di orientamento attivo dedicato a scuole e giovani. un coworking sociale dedicato a giovani lavorator* del terzo settore.

Campo magnetico, conciliare i tempi vita-lavoro delle famiglie

Quartiere Adriano

Magnete Impresa Sociale S.r.l. propone Campo Magnetico con l’obiettivo di facilitare l’accesso delle famiglie a servizi educativi innovativi grazie alla creazione di servizi di conciliazione vita-lavoro sotto casa, accessibili a tutti. Il progetto si propone di realizzare dei camp tematici, a prezzo calmierato, in spazi protetti e innovativi - all’interno dell’Adriano Community Center - insieme a scienziati ed esperti di tematiche di attualità: tutela ambientale, imprenditoria giovanile, robotica. Si prevedono due percorsi di formazione rivolti ai docenti e verrà allestita una zona di baby park per i genitori desiderosi di partecipare alla stagione teatrale e/o attività di formazione.

Bar Portierato di Quartiere

Quartiere NOLO

La Fabbrica di Olinda propone il “Bar Portierato di quartiere”, un servizio di prossimità che integra le funzioni commerciali e sociali di bar-panetteria con le azioni di portierato di quartiere. L'intervento è inserito nel progetto complessivo di "Mosso" al Parco Trotter, dove, oltre alle attività di ristorazione, formazione professionale, promozione sociale e culturale, il bar sarà supportato da una cucina condivisa che sfornerà il pane e da una attività sociale di accoglienza svolta da esperti di processi partecipativi.

GEN Z - Mission Possible

Quartiere Lambrate Ortica

Il Teatro Cinema Martinitt amplia lo spazio a disposizione, riconvertendo alcuni locali adiacenti la sala, per arricchire l’attuale proposta culturale con attività ed eventi. Nel nuovo spazio vengono proposti servizi e attività innovative a favore della comunità: residenze artistiche, spettacoli di teatro per ragazzi, laboratori, corsi e seminari, coworking, sala prove, sala riunioni, presentazioni e conferenze, feste per adulti e per bambini con baby parking durante gli spettacoli.

Citofonare BASE

Quartiere Porta Genova

Citofonare BASE è uno YES SPACE, uno spazio aggregativo all’interno del quartiere, un nuovo modello di istituzione culturale di prossimità, aperto, flessibile, democratico, accessibile, pensato per fare comunità. Un tassello nel processo di evoluzione della città di Milano verso una città più prossima e accogliente. Citofonare BASE è la sperimentazione di un nuovo modello di business che mette in relazione le grandi aziende che insistono sul quartiere e i suoi abitanti, permettendo a questi ultimi di accedere gratuitamente agli spazi.

Bicicleria 15, per la mobilità attiva e l’inclusione sociale

Quartieri Niguarda - Bovisa - Dergano - Affori

A partire dall’esperienza di SO.DE, il primo Delivery Solidale, Magma srl impresa sociale propone "Bicicleria 15" uno spazio dedicato a servizi multifunzionali per promuovere la mobilità attiva e l'inclusione sociale e lavorativa offrendo corsi di manutenzione e costruzione bici con riuso di materiali, consegne etiche per le botteghe di prossimità, servizio rider di comunità anche per le categorie fragili del quartiere, attività educative sull’uso della bici e delle bici cargo e di socialità per tutti/e.

Scamamù, una libreria di vicinato

Quartiere Dergano

Scamamù, una libreria di vicinato ben fornita per adulti, ragazzi e bambini, un negozio di giochi di qualità per tutte le età, uno spazio conviviale in cui trovare, in tutti i momenti della giornata, occasioni ludico-creative e didattico-educative. Scamamù è un riferimento culturale di quartiere, un luogo sociale in cui tessere una salda rete di persone in collaborazione con scuole, biblioteche e associazioni per promuovere lettura, cultura e creatività e renderà disponibili spazi di supporto per il vicinato e di sostegno alla genitorialità.

Eastriver - Martesana Social Hub

Quartiere Padova - Turro - Crescenzago

Un intervento di riqualificazione dell’area della EastRiver SRL sulla Martesana che, grazie a migliorie strutturali e di sicurezza, aumenta il numero e la qualità dei servizi offerti per l'aggregazione sociale, superando la stagionalità e garantendo l’apertura anche nei mesi invernali degli spazi del Coworking, dell'area verde, del Bookcrossing, degli spazi espositivi, dei laboratori e delle attività per i minori, per gli eventi culturali, per la ristorazione e per le attività sportive.

CasciNet AgroHub

Quartiere Parco Forlanini - Cavriano

Cascinet amplia le attività ed i servizi offerti migliorando l'accessibilità, con particolare attenzione a disabili motori e sensoriali. L’AgriRistoro, servizio di ristorazione con prodotti a Km zero e senza sprechi alimentari, diventa il core business dell’impresa sociale CasciNet, potenziando anche la fruibilità degli spazi verdi di Cascina Sant’Ambrogio e valorizzando l’abside medievale che si trova inserita nel corpo di fabbrica della cascina, ultima traccia del monastero delle monache di Santa Radegonda, nel quale si trovano ancora affreschi originali del 1400.