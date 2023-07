Il comune vuole mille nuovi taxi per le strade di Milano

Il comune vuole portare mille nuovi taxi a Milano. "Abbiamo deciso di procedere con la richiesta a Regione Lombardia, competente in merito, per ottenere un aumento di 1000 nuove licenze taxi in città". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala nel corso della conferenza stampa convocata a Palazzo Marino per illustrare il pacchetto sulla mobilità cittadina (tra queste AreaC a 7,5 euro, obbligo di sensori sui mezzi pesanti e sosta massima di due ore all'interno di Area C).

Il sindaco ha spiegato che al suo indirizzo mail una comunicazione su due riguarda le proteste degli utenti per la scarsità del servizio e, con l'aumento marcato del turismo in città, sicuramente la domanda non calerà. "Dall’analisi dei dati a disposizione relativi agli indicatori di mobilità del Comune di Milano (risalenti al 2018 e parzialmente aggiornati al 2023) risulta che, a fronte di un incremento del numero delle chiamate taxi annue, si continua a registrare un incremento della percentuale delle chiamate inevase, valore che si attesta intorno al 30% nelle notti del fine settimana e all’8% nei giorni feriali", ha spiegato Sala.

"La riapertura del bando per le collaborazioni familiari e la rimodulazione dei turni non sono stati sufficienti a migliorare il servizio in maniera significativa", ha concluso il sindaco. L'idea dell'aumento delle licenze, comunque, è stata pesantemente criticata dai tassisti meneghini.