Arrivano i tornelli metro Atm antifurbi (e super tecnologici)

Atm (Azienda trasporti) ha svelato i primi 4 tornelli alti di nuova generazione che entreranno in servizio il 2 gennaio nella stazione metro M3 di San Donato. Entro la fine di febbraio tutta la stazione avrà i nuovi varchi, 27 in totale.

Iscriviti al canale Instagram: video esclusivi e anteprime



Nei prossimi mesi verranno installati 172 nuovi tornelli in altre 6 stazioni: Duomo M3, Duomo M1, Cadorna M1, Cadorna M2, Centrale M3, Rogoredo M3.



La struttura dei nuovi tornelli, dotati di due porte scorrevoli, è alta 2.30 metri, impedendo così di essere scavalcata. Un sensore rileva l’attraversamento in contemporanea di due o più persone, e invia una segnalazione al sistema di supervisione che monitora gli accessi anomali.



"Questo investimento rafforza il nostro impegno nel contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria. Da tempo abbiamo aumentato il numero dei controllori, che oggi sono 150, e abbiamo intensificato le attività di controllo con nuove modalità, come la marcatura a zone per l’intera giornata in una sola stazione", scrive Atm in una nota.