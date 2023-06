Arrivano i nuovi tram "hi-tech" a Milano

Ottanta nuove vetture di ultima generazione per le strade di Milano. "Si tratta di una piccola rivoluzione: tram bidirezionali che potranno per la prima volta invertire il senso di marcia, evitando di progettare invasivi "tornaindietro"".

Lo annuncia Pier Maran, assessore milanese alla Casa.

Accessibili a tutti grazie al pianale ribassato, climatizzati, dotati di un sistema di videosorveglianza collegato con la centrale operativa, renderanno "la flotta di Atm più sostenibile ed efficiente sostituendo progressivamente i mezzi più datati", prosegue Maran.



Il primo Tramlink entrerà in servizio dopo l’estate sulla linea 31, collegando la Bicocca con Cinisello Balsamo. La livrea sarà sempre quella iconica e gialla che caratterizza i tram milanesi. A bordo arrivano anche le prese USB per ricaricare smartphone e pc, monitor a indicare le fermate e un sistema di infomobilità in tempo reale che garantiranno un’esperienza di viaggio sempre più piacevole per le strade di Milano.