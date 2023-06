Nei prossimi due anni arriveranno altri 111 treni nuovi

La metà dei treni ordinati dalla Regione per 1,7 miliardi di euro è stata consegnata a Trenord. Nella giornata di oggi, venerdì 16 giugno, è stato consegnato il treno 111, altri 111 ne arriveranno nei prossimi due anni.

Entro il 2025 in Lombardia entreranno in servizio 131 Caravaggio ad alta capacità prodotti da Hitachi Rail Italy, 61 Donizetti monopiano a media capacità prodotti da Alstom, 30 Colleoni con motori diesel-elettrici prodotti da Stadler. Ad oggi sono in servizio 111 nuovi treni: 67 Caravaggio, 31 Donizetti, 13 Colleoni. Nell'anno in corso, complessivamente, è previsto l'ingresso in servizio di 63 nuovi treni.

Caravaggio, Donizetti e Colleoni oggi circolano su 27 linee servite da Trenord; su 9 di queste la flotta è interamente composta dai nuovi convogli. Nei prossimi mesi, proseguiranno la consegna e l'immissione in servizio di ulteriori treni, che saranno destinati alle direttrici verso Piacenza, Domodossola, al bacino cremonese e alle linee non elettrificate del Pavese.

C'è ancora tanto da lavorare per migliorare le performance di Trenord e Regione ne è a conoscenza. "Certamente c'è ancora tanto da lavorare per raggiungere un livello ancor più elevato, ma siamo sulla buona strada - ha chiosato in una nota il governatore della Regione, Attilio Fontana -. Siamo a metà dell'opera, perché entro il 2025 arriveranno altri 111 treni e i nuovi convogli saranno, in totale, ben 222. E i dati in nostro possesso certificano che, a ogni nuovo treno immesso in servizio, corrisponde un aumento della puntualità. Per questo - ha concluso Fontana - guardiamo al futuro con fiducia".

"A conclusione del piano di consegne i treni del servizio ferroviario regionale avranno un'età media di 10 anni: sarà il valore più basso mai raggiunto in Lombardia - ha aggiunto l'assessore Claudia Maria Terzi -. Il piano di acquisto dei nuovi treni procede di pari passo con la riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie: l'obiettivo comune è migliorare ulteriormente il servizio per gli utenti della ferrovia e realizzare opere sostenibili, dimostrando ancora una volta di guardare al futuro con la concretezza che ci contraddistingue".