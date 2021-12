Arrivano nuovi treni sulla linea Milano-Domodossola

Debuttano altri nuovi treni sulla linea Milano-Arona-Domodossola. Da domenica 12 dicembre, con l’entrata in vigore del nuovo orario invernale, altre 12 corse saranno effettuate con treni Caravaggio, portando a un totale di 36 le corse effettuate da nuovi convogli ad alta capacità sulla tratta.

I nuovi convogli Caravaggio, che hanno fatto il primo ingresso in servizio sulla linea nel mese di aprile 2021, sono prodotti da Hitachi e sono dotati di soluzioni audio e video per l’informazione a bordo e di 44 telecamere per la videosorveglianza.