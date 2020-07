Più treni per collegare Milano e la Liguria: si cerca la soluzione per tagliare le code

Più treni per collegare Milano alla Liguria per cercare di eliminare (o almeno provarci) le code monstre sulle autostrade. È il piano presentato da Trenitalia nella giornata di martedì 28 luglio.

In particolare, da venerdì 7 agosto, i viaggiatori avranno a disposizione due nuove corse Intercity sulla rotta Milano–Genova–Ventimiglia e il prolungamento da e per Ventimiglia di due treni fra Genova e Torino, oltre a un numero maggiore di posti offerti sui convogli fra il capoluogo ligure e quello piemontese. Al potenziamento degli InterCity si è aggiunto il ripristino al 100% dei treni regionali in Liguria sulle principali relazioni con un significativo miglioramento della mobilità in treno fra le città liguri e le località delle regioni confinanti.

I biglietti saranno acquistabili su tutti i sistemi di vendita di Trenitalia a partire da mercoledì 5 agosto.

