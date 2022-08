Arrivano i nuovi 'Doninzetti' Trenord: "Migliorano la puntualità fino al 15%"

Mentre a Milano i convogli del passante sono fermi per i problemi tra ruote e binari, Trenord annuncia l'entrata in servizio tre nuovi treni Donizetti (prodotti da Alstom) a media capacità sulle linee Bergamo-Treviglio, Milano-Treviglio-Cremona e Milano-Codogno-Cremona. Sulla Brescia-Bergamo l’82% del servizio è effettuato da nuovi convogli. Cresce, spiega l'azienda, anche il numero di collegamenti garantiti dai nuovi treni ad alta capacità Caravaggio sulla linea Milano-Brescia-Verona. Con le ulteriori immissioni, sale a 65 il numero di nuovi treni in circolazione sulle linee lombarde. Da domenica, quindi, i treni Donizetti monopiano hanno iniziato a circolare stabilmente sulla linea Bergamo-Treviglio, su cui effettuano 32 corse giornaliere, il 70% del servizio. Tra Bergamo e Brescia, Capitali della Cultura 2023, i Donizetti effettuano 28 delle 34 corse complessive, l’82% delle corse.

I nuovi treni hanno iniziato a circolare anche sulle linee cremonesi: due corse sulla Milano-Treviglio-Cremona e una sulla Milano-Codogno-Cremona sono garantite da convogli Donizetti. Anche su queste linee, sostituiranno progressivamente i vecchi convogli. I treni Caravaggio sulla linea Milano-Brescia-Verona Sulla Milano-Brescia-Verona, inoltre, le corse effettuate dai nuovi treni Caravaggio salgono da 18 a 28, ovvero il 75% del servizio complessivo dei giorni feriali.

I Doninzetti possono raggiungere i 160 km/h di velocità massima e sono a piano unico: hanno 263 posti a sedere su sedili blu. Compresi i posti in piedi si arriva a una capacità intorno ai 520 passeggeri. Hanno un sistema di aria condizionata che regola i flussi in base al numero di persone a bordo: si arriva a un risparmio energetico del 30%. Secondo Trenord, "con questi nuovi treni la puntualità aumenterà con una percentuale tra il 5 e il 15%".