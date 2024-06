Wizz Air apre nuove rotte da Milano Malpensa: destinazioni e prezzi

Sei nuove rotte internazionali di Wizz Air all’aeroporto di Milano Malpensa. L’annuncio è arrivato oggi dalla compagnia ungherese. Le nuove rotte collegheranno Milano a Valencia, Malaga, Varsavia, Larnaca, Rzeszów e Danzica. Tutti i voli saranno operati con gli aeromobili della famiglia Airbus A320.

Con queste aggiunte, in totale Wizz Air offre ora oltre 50 rotte da Milano verso le destinazioni europee e oltre. Con l’introduzione di queste nuove rotte, da settembre 2024 la compagnia offrirà ai passeggeri di Milano oltre 10.000 posti settimanali in più tra andata e ritorno. In totale, Wizz Air porta sul mercato quasi 600.000 posti all’anno a tariffe accessibili.

Da settembre 2024 Wizz Air aumenterà le frequenze settimanali su 5 rotte esistenti da Milano verso Sharm El-Sheikh, Barcellona, Madrid, Suceava e Chisinau.

Le nuove rotte da Milano Malpensa

Valencia, da 24,99 euro. Prenotazioni già attive, viaggi previsti il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica. I voli partiranno dal 29 ottobre.

Malaga, da 24,99 euro. Prenotazioni già attive, viaggi previsti il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica. I voli partiranno dal 10 settembre.

Varsavia, da 24,99 euro. Prenotazioni già attive, viaggi previsti il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. I voli partiranno dal 9 settembre.

Larnaca, da 29,99 euro. Prenotazioni già attive, viaggi previsti il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I voli partiranno dal 9 settembre.

Rzeszów, da 24,99 euro. Prenotazioni già attive, viaggi previsti il martedì e il sabato. I voli partiranno dal 10 settembre.

Danzica, da 24,99 euro: il nuovo volo dalla città polacca a Malpensa è previsto il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica. I voli partiranno dal 1° ottobre.