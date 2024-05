Da oggi cambiano i biglietti Atm a Milano: tutte le novità

Niente più carta. Da oggi, martedì 7 maggio, scatta la rivoluzione dei biglietti Atm. I passeggeri di metro, bus e tram, infatti, dovranno viaggiare con il nuovo ticket "RicaricaMi", una tessera ricaricabile su cui possono essere caricati diversi biglietti e che per questo non va buttata.

"Atm dice addio al biglietto usa e getta: dal 7 maggio il ticket per accedere a bus, tram, filobus e metro diventa ricaricabile. RicaricaMi è il nuovo ticket pratico e veloce che consente di ricaricare in un unico biglietto fino a 30 viaggi senza costi aggiuntivi. Il nuovo ticket non è nominativo: può essere usato da persone diverse ma non contemporaneamente", si legge in una nota dell'azienda di Foro Bonaparte che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina.

Come funziona "RicaricaMi"

Il nuovo RicaricaMi è un biglietto elettronico: per utilizzarlo si avvicina al lettore sui tornelli della metropolitana o alle convalidatrici a bordo dei mezzi di superficie. "Il nuovo biglietto - ha specificato Atm - non va inserito nella fessura dei tornelli, dedicata solo ai vecchi biglietti".

"RicaricaMi" può essere acquistato - senza costi aggiuntivi - alle casse automatiche, alle edicole in metropolitana e nelle rivendite. Da oggi quando i viaggiatori acquisteranno il biglietto riceveranno quindi la nuova tessera, su cui possono essere ricaricati fino a 30 biglietti ordinari con la stessa tariffa, fino a 5 carnet con tariffa Mi1-Mi3, un biglietto giornaliero o un tri giornaliero. Il ticket può essere acquistato e ricaricato alle casse automatiche di Atm e nei punti vendita autorizzati come bar, edicole o tabacchi.

"L'obiettivo è quello di evitare il più possibile lo spreco di biglietti a perdere e di carta in una visione concreta di sostenibilità ambientale, che incoraggia a ricaricare il biglietto anziché buttarlo dopo ogni singolo viaggio", ha spiegato l'azienda. I vecchi biglietti cartacei saranno validi fino al prossimo 30 novembre.