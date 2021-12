Un nuovo campus per l'Università Cattolica di Milano: come sarà

Un nuovo campus per l'Università Cattolica di Milano. Ad annunciarlo il rettore Franco Anelli durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico.

A breve prenderanno il via i lavori per la realizzazione del campus, che sorgerà in piazza Sant’Ambrogio nell'ottocentesca caserma Garibaldi, venendo ricavato dall'edificio preesistente. Nel complesso il progetto, che non prevede quindi nuovi edifici ma un'opera di restauro conservativo, metterà a disposizione altre 132 aule e più di 10mila posti per studenti e studentesse.

"Sono orgoglioso di poter riferire di un passo importante per la definizione del volto dell’ateneo del prossimo secolo - le parole di Anelli -. Finalmente, dopo anni di intensi sforzi, un’aspirazione che fu già dei nostri fondatori si compie e cominciamo a vedere concreta all’orizzonte la possibilità di realizzare un grande campus urbano".

A lavori completati, la Caserma Garibaldi sarà completamente riqualificata seguendo il progetto dello studio di architettura Beretta Associati e degli strutturalisti di Redesco e Tekser. In totale il cantiere dovrebbe rimanere aperto per circa 6 anni, pertanto le opere, il cui inizio è previsto nel 2022, potrebbero concludersi entro il 2028.

"Oggi siamo riuniti per celebrare il primo secolo dell’università Cattolica - ha affermato la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen presente in occasione della cerimonia -. Dal dicembre 1921 la Cattolica ha formato generazioni di leader italiani. E ora una nuova generazione di leader si sta formando tra queste mura. È la generazione che darà forma all’Italia del dopo-pandemia. Quella generazione siete voi, studenti e studentesse che mi ascoltate oggi. Tra non molti anni sarete giovani professionisti e professioniste con idee ed energie nuove. Il futuro è nelle vostre mani. Il futuro è della prossima generazione di europei. E questo mi riempie di fiducia. Nonostante l’incombere della quarta ondata della pandemia e le incertezze che dobbiamo affrontare".