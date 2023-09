Il nuovo cane di Fedez e Chiara Ferragni

C'è una nuova cucciola a casa di Fedez e Chiara Ferragni. Si tratta di Paloma, una Golden Retriver che ha colmato il vuoto lasciato da Matilda, la cagnolina scomparsa a luglio. Paloma è arrivata nella mattinata di mercoledì 20 settembre ed è un regalo di Marina Di Guardo, la mamma di Chiara, ai nipotini Leone e Vittoria.

Vittoria non riesce a contenere l'emozione nel vedere la cucciola per la prima volta: oltre a saltellare la piccola di cosa ha subito cercato di accarezzarla mentre emetteva degli acuti gridolini. Più composto Leone che però è stato ripreso dalla madre mentre coccolava, in solitaria, Paloma sul grande terrazzo dell'appartamento.

La gioia in casa Ferragnez è tangibile e anche Fedez e Chiara, come dimostrano le foto, sono particolarmente felici per questo nuovo arrivo nella loro famiglia.

I bimbi incontrano per la prima volta Paloma