A Milano il nuovo centro di nanoscienza e tecnologia

Cresce a Milano il centro di nanoscienza e tecnologia dell'Iit, l'istituto italiano di tecnologia di Genova. Grazie a un finanziamento di 2 milioni di euro di regione Lombardia, ha fatto sapere il Pirellone in una nota, il centro nei prossimi mesi si sposterà in una nuova sede in via Rubattino, con strumentazioni rinnovate e un ampliamento dei laboratori, dove oggi lavorano quattro vincitori di premi Erc e che già collaborano con atenei e imprese del territorio.

L'accordo di collaborazione, approvato dalla giunta su proposta dell'assessore all'istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione Fabrizio Sala, sarà sottoscritto durante una cerimonia ufficiale che si svolgerà a fine anno a ridosso del trasferimento del centro, previsto entro l'inizio del 2023.

"Questo accordo - ha spiegato lo stesso Sala - favorirà e implementerà le attività di ricerca, innovazione e il trasferimento tecnologico sul territorio. È una grande opportunità per accrescere la competitività di regione Lombardia in campi quanto mai attuali come le energie rinnovabili, sostenibilità ambientale, nanotecnologie, materiali avanzati e salute, sia in termini economici sia accademici".

L'intesa si inserisce nell'ambito dell'intervento per il trasferimento del centro di nanoscienza e tecnologia dall'attuale sede di via Pascoli al nuovo plesso di via Rubattino 81, nell'area 'ex Innocenti'. "Questo - ha sottolineato il Pirellone in una nota - permetterà un consistente ampliamento dei laboratori, praticamente un raddoppio: si passerà dagli attuali 1.800 metri quadri fino a quasi 3.500 metri quadri, con una sinergia completa con il laboratorio di robotica additive manufacturing relativo al progetto Hub Lombardia, già finanziato".

Fondato nel dicembre 2009, il centro fa ricerca fondamentale nel campo della scienza dei materiali, per la scoperta di materiali innovativi o tecnologie per applicazioni nel campo della sostenibilità ambientale e della salute. Conta infatti quattro linee di ricerca, due startup incorporate e due avviate oltre alla partecipazione a iLabel, uno dei progetti di eccellenza vincitori del bando "Call Hub Ricerca e Innovazione" di regione Lombardia.

Il centro, ha ricordato la regione, "promuove inoltre l'innovazione industriale attraverso numerosi contatti con le industrie, prevalentemente lombarde: sia in forma diretta, attraverso propri laboratori di ricerca multidisciplinari, sia in forme indirette, facendo leva su collaborazioni a rete con laboratori e gruppi di eccellenza".