Apre il collegamento della tangenziale nord fino a Novate

Ha inaugurato oggi, lunedì 14 novembre, il nuovo prolungamento della tangenziale nord A52 fino a Novate Milanese. Il tratto completa il collegamento Rho-Monza.

Il nuovo tratto completa il collegamento tra la A52 tangenziale nord di Milano e la A50 tangenziale ovest di Milano, attraverso la riqualifica della vecchia Sp46, "chiudendo così l’anello delle tangenziali milanesi e offrendo un percorso alternativo, per gli spostamenti est-ovest e viceversa, al congestionato tratto urbano della A4", come sottolinea Milano Serravalle.

Al taglio del nastro, oltre al presidente e all’amministratore delegato di Milano Serravalle Milano Tangenziali, Beniamino Lo Presti e Pietro Boiardi, erano presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il ministro alle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, il vice presidente lombardo, Fabrizio Sala, l'assessora alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile lombarda, Claudia Maria Terzi, il presidente del gruppo Fnnm, Andrea Gibelli.

"L’importante opera infrastrutturale - si legge in una nota di Milano Serravalle - inserita in uno fra i tessuti viari più urbanizzati in Europa, oltre ad essere un significativo investimento sotto il profilo economico, per le sue caratteristiche progettuali e di costruzione, costituisce anche un’opportunità di trasformazione del territorio attraversato nell’ottica dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e dell’innovazione". L’apertura completa al traffico avverrà alle 6 di mattino del 15 novembre.