Nuovo contratto e assunzioni, così Milano investe sulla polizia locale

È confermata la decadenza, a partire dal prossimo 13 febbraio, del contratto datato 2002, firmato dall'allora Sindaco Gabriele Albertini con la polizia locale, che definiva l'organizzazione dei turni. L'Amministrazione avvia così un profondo e partecipato percorso di riorganizzazione del Corpo che dovrà concludersi a fine luglio 2024. Successivamente saranno adottati gli atti organizzativi necessari.

Negli ultimi vent’anni la città è cambiata profondamente, crescendo sia in termini di numero degli abitanti sia rispetto ai flussi di lavoratori in transito tutti i giorni. Expo 2015, la pandemia e il successivo riavvio delle attività, l'incremento del turismo, hanno contribuito a determinare un contesto sempre più dinamico, articolato e talvolta complesso che richiede adeguamenti costanti anche in tema di sicurezza dei cittadini e delle cittadine.

La sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti sono temi quanto mai attuali perché la mobilità delle persone e delle attività commerciali è fortemente mutata e in strada ci si muove in molti modi. I nuovi tempi della città e il desiderio di vivere all'aperto richiedono un maggiore controllo del territorio.

L'Amministrazione sta investendo per incrementare la dotazione organica della polizia locale attraverso una massiccia campagna di assunzioni finalizzata a garantire una maggiore presenza sul territorio, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore criticità; ma per farlo e per migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro degli stessi agenti, è anche in corso un esame approfondito del modello organizzativo e gestionale del Corpo dei vigili, degli orari di lavoro e dell’articolazione dei turni di servizio.

Il percorso di rinnovamento scelto dalla Giunta è tutt'ora aperto al confronto ed è esteso a tutte le componenti sociali interessate, rinnovando il coinvolgimento anche delle organizzazioni sindacali e delle R.S.U., per ricercare le soluzioni organizzative più efficaci a raggiungere l’obiettivo di allineamento progressivo della Polizia locale al nuovo contesto e alle esigenze della città.

"Auspichiamo che le rappresentanze sindacali scelgano di partecipare a questo lavoro - dichiara Marco Granelli assessore alla Sicurezza - che necessita del contributo di tutti, a partire dalle donne e dagli uomini che ogni giorno operano sulle nostre strade e nei nostri quartieri per la sicurezza della città. Per questo abbiamo fatto una scelta decisa di cambiamento che non è certo frutto di un atto improvvisato e ha l’obiettivo di giungere ai provvedimenti solo dopo un percorso approfondito e partecipato".