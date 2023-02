A Milano aprirà un nuovo supermercato Esselunga

Il supermercato Esselunga aprirà un nuovo negozio a Milano nei prossimi mesi. Il locale, con una superficie commerciale utile di ben 6mila metri quadri, sarà posizionato all'interno del centro commerciale di Cascina Merlata, il Merlata Bloom Milano. Sarà il terzo punto vendita aperto negli ultimi mesi a Milano, dopo via Calzecchi e la boutique in via Spadari.

La data esatta d'apertura del mall, che dovrebbe corrispondere con quella del supermercato, per il momento non è nota. Per ora si parla genericamente di aprile 2023 ma senza il giorno preciso e fino all'annuncio ufficiale non è escluso che ci possano essere dei cambiamenti.

Si teme che l'apertura del nuovo supermercato Esselunga possa comportare "l'automatica" chiusura del negozio del polo commerciale di Baranzate, come quasi certamente dovrebbe avvenire per il mega store Decathlon, ma non ci sono notizie certe su questa decisione.

Come sarà il nuovo supermercato Esselunga?

Il nuovo punto vendita della famiglia Caprotti, dicevamo, avrà una superficie commerciale utile, altrimenti detta Gla, di 6mila metri quadri. Il supermercato sarà al piano terra del Merlata Bloom, con accesso diretto dall'interno del mall. Nella piantina (in basso), l'Esselunga occupa l'area verde a sinistra della struttura.

Il marchio porterà agli abitanti dell'area, un quartiere praticamente nuovo di Milano, uno spazio commerciale necessario. E i residenti, secondo la società che gestisce il centro commerciale, hanno espresso la loro netta preferenza verso questo brand attraverso un sondaggi condotto da Nhood sul web e sui canali social. Accanto al supermercato ci saranno poi botteghe di eccellenze locali e una proposta unica di brand inediti e store sperimentali.