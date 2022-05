I cittadini sono chiamati a dire la loro sul nuovo ospedale Galeazzi

Al via il progetto 'I cittadini e il nuovo Irccs ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio', promosso da Cittadinanzattiva Lombardia grazie a una rinnovata collaborazione con l'Istituto del Gruppo San Donato, per far emergere le buone prassi e le possibili aree di miglioramento tramite il coinvolgimento diretto della popolazione nel percorso valutativo.

L'iniziativa viene lanciata in una fase in cui l'ospedale - ricorda una nota - trasferito nella nuova sede all'interno del Mind District, ex area Expo, non è ancora operativo. I primi pazienti sono attesi infatti per fine agosto e i cittadini sono chiamati a esprimersi su bisogni e aspettative. Il nuovo Galeazzi si interroga dunque su come migliorare e valutare la propria offerta in termini di salute, coinvolgendo la popolazione attraverso una rilevazione civica messa a punto da Cittadinanzattiva. L'attività avverrà con interviste dirette ai responsabili dell'Irccs e con un questionario semi-strutturato rivolto ai cittadini.

Tre gli ambiti di interesse del progetto: innovazione, digitalizzazione e sostenibilità ambientale, anche nella sua accezione di rapporti con il territorio e la cittadinanza. Gli interessati possono procedere direttamente alla compilazione del questionario qui. Il questionario sarà anche disponibile presso le sedi territoriali, così come sarà possibile chiedere di essere contattati telefonicamente per l'intervista diretta.