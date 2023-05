Il nuovo hangar inaugurato all'aeroporto di Milano Linate

All'aeroporto Milano Linate è stato inaugurato un nuovo spazio chiamato Hangar X. Sea Prime, che ricordiamo è una società del Gruppo Sea che con il brand Milano Prime è uno dei principali operatori di business aviation in Italia e in Europa, e Sirio hanno inaugurato il nuovo hangar all'avanguardia presso l'aeroporto di Milano Linate Prime. Lo spazio, denominato Hangar X, rappresenta un importante traguardo di crescita infrastrutturale per Sea Prime e Sirio, società di manutenzione e gestione degli aeromobili, che fornisce i servizi di manutenzione in Europa per la flotta della consociata Flexjet.

Il nuovo Hangar X, che vanta una superficie di 4.700 m² ed è l'11° hangar dell'aeroporto di Milano Linate Prime, permette di raggiungere i 30.000 m² di spazi hangar dedicati a Linate Prime e di incrementare quelli occupati da Sirio sullo stesso sito, per uno spazio totale di 10.625 m². Questo nuovo hangar manutentivo consentirà a Sirio di espandere la propria capacità e di offrire l'intero processo di manutenzione in un'unica infrastruttura. Appositamente progettato e costruito come struttura all'avanguardia per la manutenzione di base e di linea, è dotato di riscaldamento a pavimento, di un carroponte ed è caratterizzato da un design che fornisce luce naturale da tutti e quattro i lati della superficie. Inoltre, può ospitare la prossima generazione di aeromobili dedicati alla business aviation.

Da quando è diventata una Aircraft Maintenance Organisation nel 1993, Sirio è cresciuta fino a fornire assistenza a 11 tipi di business jet, per un'ampia gamma di ispezioni e soluzioni di manutenzione. Oltre a Flexjet, offre servizi di manutenzione a una flotta di aerei gestiti e ad operatori terzi selezionati. Con la sua divisione di manutenzione composta da oltre 40 specialisti di grande esperienza, tra il 2021 e il 2022 Sirio ha quasi raddoppiato le ore di manutenzione, passando da 11.500 a 20.000.

“Oggi inauguriamo uno spazio innovativo che permetterà di intercettare nuovi segmenti di mercato nella manutenzione aeronautica, un'ulteriore dimostrazione che questo settore sa guardare al futuro e anticipare le esigenze degli operatori. Non di secondaria importanza sono, inoltre, le ricadute economiche e di sviluppo: l'hangar consente all'attività di business aviation di Milano Linate Prime di acquisire maggior valore e di generare occupazione e un giro d’affari per l'intero territorio, aumentando la crescita competitiva del comparto a livello mondiale”, il comento di Pierluigi Di Palma, presidente di Enac.

"Il nuovo Hangar X di Linate è un investimento importante che va a beneficio dell'economia lombarda. L'infrastruttura inaugurata martedì si rivolge alla 'business aviation', settore dell'aviazione in grado di generare valori economici significativi per Milano e la Lombardia". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipando all'aeroporto di Linate all'inaugurazione dell'Hangar X, realizzato dal Gruppo Sea.

"Si tratta - ha proseguito Terzi - di un hangar funzionale e sostenibile, dunque coerente con gli obiettivi di sviluppo di Regione Lombardia". L'assessore ha poi ribadito il ruolo di Regione rispetto al trasporto aereo: "Lavoriamo con i gestori degli aeroporti per realizzare le infrastrutture trasportistiche che migliorino l'accessibilità agli scali. Attraverso i piani di sviluppo aeroportuali, come Regione intendiamo contemperare le necessità della cittadinanza con le necessità di efficientamento degli aeroporti. Va detto - ha concluso l'assessore - che Linate e tutti gli aeroporti lombardi lavorano da anni sulla sostenibilità, ben prima che le norme lo rendessero obbligatorio".