Ha aperto un nuovo Lidl a Milano (di 800 metri quadrati)

Taglio del nastro. Giovedì mattina è stato inaugurato in piazzale Lodi a Milano un nuovo supermercato Lidl, il 21esimo in città. Nel neonato punto vendita, ha fatto sapere l'azienda in una nota, sono stati assunti 16 nuovi collaboratori.

"Lo store, che presenta un’area vendita di circa 800 metri quadrati, si sviluppa al piano terra di un edificio occupato in precedenza da un negozio di arredo per la casa che è stato ristrutturato e adattato alle nuove esigenze commerciali con un conseguente zero consumo di suolo", hanno spiegato da Lidl.

"Nel nuovo store di Milano, caratterizzato da ampie corsie che mettono ad immediata disposizione una vasta scelta di articoli, il benvenuto all’ingresso è dato dal reparto frutta e verdura, con proposte sempre fresche e salutari e tante referenze certificate Bio. Inoltre - hanno fatto sapere dall'azienda - oltre al reparto panetteria con prodotti caldi e croccanti sfornati ogni giorno, si incontra una proposta delle migliori eccellenze gastronomiche del nostro Paese: gustosi latticini, carne e pesce di prima scelta e tante altre proposte".

Il supermercato, che un impianto di luci a Led ed è alimentato completamente con fonti rinnovabili, è aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21.30 e la domenica dalle 8.30 alle 21.