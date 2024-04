Nelle mense delle scuole di Milano arriva il menù estivo

Sono diverse le novità in arrivo sulle tavole delle bambine e dei bambini che frequentano le mense scolastiche servite da Milano Ristorazione. Da lunedì 15 aprile e fino all’8 novembre sarà in vigore il nuovo menu estivo, consegnato in questi giorni in forma cartacea a scuole e famiglie.

Tra le novità, frutto dell’ascolto dei suggerimenti raccolti negli ultimi mesi e delle raccomandazioni in tema di salute e sostenibilità, l’inserimento del risotto con la barbabietola, il Barbarisotto anticipato durante la Green Food Week, insieme al nuovo piatto di farro al pesto con verdure e la pasta integrale biologica al pesto con crema di zucchine. Aumentata poi la varietà dei contorni crudi (con l’introduzione della crudité di carote e zucchine con mais e i pomodori alla mediterranea) e proposta una nuova ricetta per le polpette con soia, a cui si aggiunge il pomodoro biologico.

“Da quest’anno sui menu cartacei sarà riportata una informazione a cui teniamo molto: il dato che indica l’impatto ambientale di ogni giornata di preparazione dei pasti per gli oltre 77.000 bambine e bambini che frequentano le nostre mense - sottolinea la vicesindaco e assessore all’Istruzione con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo -. Grazie a Milano Ristorazione, che da anni contribuisce alla Food Policy di Milano anche con menu che permettono di promuovere un sistema alimentare sempre più sostenibile, stiamo migliorando a ogni cambio menu l’emissione di CO2 equivalente nella preparazione, lavorazione e distribuzione dei pasti, lavorando su tutta la filiera a partire dalla scelta delle materie prime negli acquisti, e poi con scelte sostenibili in tutto il processo”.

L'impatto ambientale di Milano Ristorazione

Dal 2015 al 2022 è stata diminuita del 34% la CO2e (equivalente a -28.413 tonnellate) grazie all’aumento dei legumi, a ricette che combinano cereali e ortaggi, all’utilizzo di olio extra vergine di oliva, alla riduzione di carne rossa, all’eliminazione della plastica e alle filiere corte. Il tutto accompagnato dalla proposta di progetti e iniziative di educazione alimentare.

“Il nostro impegno orientato al continuo miglioramento del servizio è quotidiano - aggiunge il presidente di Milano Ristorazione Davide Dell’Acqua -. È, difatti, massima la cura posta in ogni ambito, a partire dall’elaborazione dei menù e dalla scelta delle materie prime fino alla preparazione dei pasti e alla consegna nelle scuole. Il tema della riduzione dell’impatto ambientale della nostra attività è sempre più centrale, e affianca tutte le azioni che accompagnano l’articolato lavoro di studio e sperimentazione di nuove ricette e di predisposizione dei menu stagionali”.

Per quanto riguarda la fornitura del pane e prodotti derivati, dal 5 aprile, in seguito alla conclusione della procedura pubblicata lo scorso dicembre, è ripresa la somministrazione del pane fresco da parte di un nuovo fornitore. Il pane bianco è sempre biologico, così come il pane integrale somministrato il mercoledì e il pane multicereali distribuito il venerdì. In questi giorni tornano disponibili anche le focacce per le merende, mentre fino al 19 aprile, per la composizione dei sacchetti gita sarà fornito ancora il pane bianco a fette per terminare le scorte in giacenza e ridurre gli sprechi alimentari.

Il menu estivo è consultabile sul sito di Milano Ristorazione a questo link https://www. milanoristorazione.it/infomenu.