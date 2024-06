Il BikeMi allunga l'orario: tutti i giorni terminerà alle 2 di notte

Nuovo orario (prolungato) e nuove biciclette con il porta celluare. Sono le due principali novità del servizio BikeMi, il bike sharing del Comune di Milano e gestito da Igp Decaux, secondo quanto annunciato dall'assessora alla mobilità Arianna censi.

La prima novità riguarda l'estensione dell'orario, che scatterà dal 10 giugno: tutti i giorni il servizio sarà attivo dalle 6 di mattina alle 2 di notte, secondo quanto richiesto anche dal consiglio comunale. La seconda novità scatterà da settembre: progressivamente saranno introdotte 2.800 nuove biciclette a pedalata non assistita e con il porta cellulare come nuovo accessorio.

"Abbiamo raccolto le sollecitazioni da più parti, sia dal consiglio comunale sia dai tanti giovani, e abbiamo avviato un'interlocuzione per individuare la modalità per allungare l'orario di restituzione delle bici", ha commentato l'assessora che, a fine aprile, aveva anticipato la novità in consiglio comunale, parlando anche della possibilità di introdurre un centinaio di giornate all'anno con servizio 24 ore su 24.